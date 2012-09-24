به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همایش تببین حماسه دفاع مقدس درفرهنگسرای اندیشه تهران با اعلام اینکه عراقی ها می خواستند سریع در جنگ به نتیجه برسند گفت: تحلیل عراقی ها این بود که 3 روزه استان خوزستان را از ایران جدا خواهند کرد و نقشه جدید کشور عراق را با استان خوزستان ترسیم کرده و برای شهرهایی که تسخیر می کنند نام نیز تعیین کرده بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه عراقی ها بنا داشتند ظرف مدت 7 روز به تهران برسند گفت: آنها گمان می کردند که نظام اسلامی را از بیخ و بن می کنند و با شرق و غرب توافق کرده بودند که چیزی به نام نظام دینی وجود نداشته باشد.

کوثری با اعلام اینکه عراقی ها روی 2 مساله حساب نکرده بودند گفت: آنها از رهبری امام خمینی(ره) و نقش مردم ایران غافل بودند. آنها تمام محاسبات را کرده و توان ما را نیز بررسی کرده بودند. اما از مردم با انگیزه و با هدف ایران خبر نداشتند. مردمی که اهداف بلندشان را امام خمینی (ره) تعیین کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین کار ما این بود که توانستیم عراقی ها را در 10 ماهه اول جنگ در همان مناطقی که اشغال کرده بودند نگه داریم، گفت: مقاومت خرمشهر 34 شبانه روز طول کشید در حالی که مردم خرمشهر با کمترین امکانات توانستند در مقابل فشارهای عراق مقاومت کنند.

نماینده تهران در مجلس با یادآوری اینکه در آن زمان 24 سال داشته است، گفت: 15 روز از تجاوز عراق گذشته بود که با دفتر رییس جمهور وقت یعنی بنی صدر تماس گرفتم و گوشی را به محسن رضایی که فرمانده سپاه آن موقع بود، دادم. رضایی با بنی صدر صحبت کرد و خبر داد که بچه ها در خرمشهر به تجهیزات و نیرو نیاز دارند و باید تقویت شوند تا شهر سقوط نکند اما اگر شما حرکتی از بنی صدر دیدید ما هم دیدیم.

وی با اعلام اینکه بچه ها در خرمشهر با دست خالی 18 روز دیگر مقاومت کردند گفت: در نهایت به خاطر نرسیدن تجهیزات و نیرو، بچه ها شهر را خالی کردند و خرمشهر سقوط کرد. اما همین مقاومت 34 روزه تاثیرات خود را بر ارتش بعث عراق که خیال تسخیر 3 روزه خوزستان را در سر می پروراند، گذاشت.

کوثری با اعلام اینکه اگر مقاومت خرمشهر نبود، عراق خرمشهر، آبادان، ماهشهر و بقیه شهرها در مسیر را می گرفت گفت: پس از آن به سراغ اندیمشک و دزفول می آمد و از وسط نیز چذابه و هویزه را اشغال می کرد و خودشان را به وسط جاده خرمشهر و اهواز می رساندند. اما مقاومت خرمشهر، آبادان و ماهشهر را نگه داشت چون عراقی ها مجبور بودند از جاهای دیگر برای این منطقه نیرو بیاورند.

وی با اعلام اینکه امام خمینی شرایط ویژه آن زمان را درک کرده بود گفت: به همین دلیل فرمان تشکیل ارتش 20 میلیونی بسیج را صادر کردند زیرا می دانستند این دشمن که زخم خورده ما را رها نخواهد کرد.

وی باتاکید بر اینکه امام بنا نداشت مردمی که انقلاب کرده اند در خانه هایشان بنشینند گفت: بنی صدر که شعار مقاومت را می داد نه تنها وحدت ایجاد نکرد بلکه اختلاف بین نیروها را به وجود آورد. بنی صدر در 10 ماهه اول جنگ هیچ توجهی به بسیج نکرد و هیچ اقدامی در سازماندهی جوانانی که علاقمند بودند تا خواسته امامشان را جامع عمل بپوشانند، به عمل نیاورد.

کوثری با یادآوری اینکه عراق موفق شد در همان 10 ماه اول جنگ، قسمتی از استان خوزستان و ارتفاعات مهمی از کردستان را اشغال کند گفت: شهید مصطفی چمران که در آن زمان وزیر دفاع بود به همراه آیت الله خامنه ای به استان خوزستان آمدند و ستادی را راه اندازی کردند که در نهایت موفق شدند ستاد جنگهای نامنظم را تشکیل دهند.

وی افزود: در ستاد جنگهای نامنظم از هیچ کسی نمی پرسیدند از کجا آمده است، بلکه هر کسی علاقه به کشور و نظام و ولایت داشت، آنجا مستقر می شد.

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه شهید چمران و آیت الله خامنه ای در آن زمان توانستند جذابیت زیادی ایجاد کنند گفت: علاوه بر این نیز عده ای تحت عنوان فداییان اسلام در این ستاد جمع شدند و توانستند در قالب ستاد جنگهای نامنظم سوسنگرد و آبادان کار را شروع کنند.

کوثری با اشاره به مدارج علمی و شخصیت شهید چمران گفت: شهید چمران دکترای پلاسما داشت و در سازمان ناسای آمریکا کار می کرد و به هیچ چیز نیازی نداشت اما یک باره بنا بر احساس مسوولیتی که داشت همه چیز را رها کرد و به مصر و جنوب لبنان رفت و سازمان عمل را تاسیس کرد و با پیروی انقلاب اسلامی، به ایران آمد و وزیر دفاع شد اما این پست و مقام ها نتوانست در روحیه شهید چمران اثر منفی بگذارد.

وی به یکی از اقدامات استراتژیک چمران در جنگ گفت: شهید چمران آب را در زمینهای مسطح جنوب جاری کرد تا اجازه پیشروی را به ارتش بعث عراق ندهد.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه شهید چمران به همراه آیت الله خامنه ای در مناطق جنگی حاضر می شدند و تاکید داشتند که می شود جلوی صدام و عراق را گرفت، گفت: اگر این مقاومتها نبود صدام و ارتش عراق در همان ماههای اول کار خودش را کرده بود.



وی با تاکید بر اینکه در آن زمان، ارتش نیز حضور خوبی داشت، گفت: وقتی که مردم به جبهه ها رفتند و سپاه هم به یاری رفت، ارتش دلگرم تر شد و اگر این روال زودتر اتفاق افتاده بود در همان یک سال اول می توانستیم کار دشمن را یک سره کنیم زیرا صدام با هدف تهاجم آمده بود و موانعی برای مقابله ما ایران ایجاد نکرده بود. اما بی تدبیری و بی عرضگی بنی صدر نگذاشت که پیروز شویم.

کوثری با اعلام اینکه بنی صدر به ارتش دستور داده بود که حتی یک فشنگ هم به سپاه و نیروهای مردمی ندهند گفت: در حالی که نیروهای مردمی با همراهی ارتش امیدوار بودند دشمن را از خاک کشورمان بیرون کنند، خیانتهای بنی صدر نمایان بود.

وی به رفتار بنی صدر با شهید صیاد شیرازی اشاره کرد و گفت: فرماندهی مناطق غرب کشور با صیاد شیرازی بود اما بنی صدر دو درجه صیاد شیرازی را توقیف کرد و فرماندهی را به شخصی به نام سرهنگ عطاریان سپرد که این فرد عامل حزب توده بود و اطلاعات جنگ را به حزب توده می داد و توده نیز آن اطلاعات را به شوروی و آنها نیز در اختیار صدام قرار می دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتصاب دیگر بنی صدر گفت: بنی صدر فرمانده لشگر 81 زرهی کرمانشاه را عوض کرد و فرماندهی را به شخصی سپرد که جزو نیروهای کودتاچی نوژه بود و بعدها نیز اعدام شد.

وی تاکید کرد: آیا می شود به این افراد اعتماد کرد؟ آیا می شد از پیشروی دشمن جلوگیری کرد؟ اما مردم و ارتش و سپاه کاری کردند و طوری جنگیدند که توانستیم دشمن را از کشور بیرون کنیم.

وی گفت: از زمان فرار بنی صدر، بسیج و سپاه با هم متحد شدند و جنگ به نفع ایران شد به نوعی که عملیات موفقی همچون ثامن الائمه، شکست حصر آبادان، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و بسیاری موارد دیگر اتفاق افتاد.

به گزارش مهر، سازمان بسیج شهرداری تهران در هفته دفاع مقدس اقدام به برگزاری سلسله نشستهای تحلیل و بررسی دوران دفاع مقدس کرده است.

در این نشستها چهره های شاخص دوران دفاع مقدس به بیان جزییات جدیدی از دوران دفاع مقدس می پردازند.

امشب محمد باقر قالیباف شهردار تهران با موضوع بیرون راندن متجاوز و چهار عملیات عمده دوران دفاع مقدس سخنرانی خواهد کرد.