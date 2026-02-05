فیاضی: اجازه ندهیم فرهنگ ایثار و شهادت کمرنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین میثم فیاضی، شامگاه پنجشنبه در سیوسومین یادواره شهدای روستای گورچینقلعه ارومیه اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در مکتب اهلبیت(ع) دارد، عامل هدایت جامعه و استمرار راه امام و شهداست و نباید اجازه داد این فرهنگ در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان کمرنگ شود.
وی با تأکید بر جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی اظهار کرد: این فرهنگ از اهلبیت(ع) به ما رسیده و امروز وظیفه داریم آن را حفظ کرده و به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی با اشاره به نقش امامت در هدایت بشریت افزود: امام، راه روشن را به انسانها نشان میدهد و اگر جامعه از امام فاصله بگیرد، دچار گمراهی میشود؛ از همین رو نسبت به امام زمان(عج) باید احساس حضور داشت، نه اینکه صرفاً در انتظار بمانیم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه شهدای آذربایجانغربی با بیان اینکه شهدا زندهاند و ناظر بر اعمال ما هستند، گفت: نباید شهدا را مرده دانست؛ راه آنها ادامه دارد و فرهنگ ایثار و شهادت باید در متن زندگی اجتماعی ما جاری باشد.
فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای آمریکا تصریح کرد: ترامپ و دولت آمریکا با حضور نظامی و انتقال سلاح به منطقه بهدنبال ایجاد ترس و فشار هستند و هدفشان از این اقدامات، باز کردن مسیر اعمال نفوذ و نظارت بر موضوعات راهبردی از جمله پرونده هستهای است، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و شهادت، در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.
روستای گوزچین قلعه ارومیه ۴۳ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است
دبیر اجرایی یادواره شهدای روستای گورچین قلعه نیز گفت: اهالی روستای گورچین قلعه ۴۳ شهید را تقدیم انقلاب کرده و دارای ۳۶۰ جانباز و ۲ نفر آزاده در بین روستاهای کل کشور جز دومین روستا از تعداد شهدا است.
حجت الاسلام عادل اسماعیلی افزود: در بین این ۴۳ شهید روستای گورچین قلعه یک شهیده زن به اسم «مهرانگیز معرفت» و شهید خردسال «علی طیب» را دارد.
در ادامه کتاب «گورچین قلعه تا اروند و شلمچه» رونمایی شد.
نمایشگاه عکس شهدایی و برپایی ایستگاه صلواتی از دیگر برنامههای جانبی سی و سومین یادواره شهدای روستای گورچین قلعه بود.
روستای گورچین قلعه دارای ۱۲۶ خانوار و ۳۵۲ جمعیت است.
در جنگ دوازده روزه این روستا شهید «اکبر فطین» را تقدیم انقلاب کرد که امسال به عنوان شهید شاخص سی و سومین یادواره شهدای روستای گورچین قلعه است.
