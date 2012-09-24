حسن قربانی شهردار اراک شد/ جلسه غیرعلنی داد خبرنگاران را درآورد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار مهر، در جلسه ای که به همین منظور عصر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک برگزار شد، حسن قربانی با هفت رای، بیشترین رای را از آن خود کرد تا یک رای ممتنع و یک رای موافق با مهدی عربی در مقابل تعداد آرای حسن قربانی زانو بزند.

شهردارانتخابی عملا هشت ماه فرصت دارد که بر این صندلی جلوس کند تا بتواند برخی از پروژه های نیمه تمام شهری اراک را اجرا کند.



تصمیم به برگزاری جلسه غیرعلنی داد خبرنگاران را درآورد

قرار بود جلسه امروزعلنی برگزار شود که با مخالفت در دقایق پایانی و اعلام جلسه غیرعلنی، خبرنگاران رسانه های جمعی به اعتراض به این نکته پرداختند که در پایان تصمیم بر برپایی جلسه علنی گرفته شد.

همچنین شنیده ها حاکی است که صحبت های چهار کاندیدای اصلی امروز صبح باعث شد تا اتفاقات به سود سرپرستی که از مدت ها قبل قرار بود بر کرسی شهرداری تکیه بزند، رقم بخورد.