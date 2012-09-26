11 هزار تن شلتوک برنج در اردبیل برداشت می شود

عادل عبد ایمانی در حاشیه آغاز برداشت گندم از مزارع هشتجین خلخال تصریح کرد: در حال حاضر سطح کشت برنج استان دو هزار و 530 هکتار است که از این زقم دو هزار هکتار کشت اول و مابقی کشت دوم محسوب می شود.

وی متذکر شد: در حال حاضر چهار تن در هر هکتار شلتوک برداشت می شود که پیش بینی می شود در سال جاری این مقدار به 11 هزار تن شلتوک برسد.

عبد ایمانی افزود: کشت برنج در چهار شهرستان استان انجام می شود که عمده ترین آن در شهرستان پارس آباد است.

به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی استان بیشترین مزارع برنج استان اردبیل در شمال، شرق و جنوب و در مجاورت رودهای ارس و بالها رود متمرکز است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه به نظر می رسد اقلیم اردبیل مناسب کاشت برنج نباشد اما این محصول با درجه مرغوبیت و کیفیت بالایی در اردبیل کاشته می شود.

عبدایمانی تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود برداشت برنج از مزارع اردبیل به پنج هزار و 500 تن برسد.

