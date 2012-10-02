محمد هادی کریمی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در زمان اکران فیلم "برف روی شیروانی داغ" اشعار این فیلم با استقبال زیادی روبرو شد و حتی خیلی از علاقه‌مندان در فضای مجازی از این اشعار استفاده کردند. وی افزود: از طرف دیگر چون علاقه‌مندان این اشعار را از روی فیلم در صفحات اینترنتی خود استفاده می‌کردند برخی از واژه‌های اشعار به اشتباه منتشر می‌شد. این موضوع بهانه‌ای شد تا تصمیم بگیرم کتاب و سی‌دی این اشعار را به همراه شعرهایی که پیش از این سروده‌ام، منتشر کنم.

هنگامه قاضیانی در نمایی از "برف روی شیروانی داغ"

کریمی ادامه داد: آهنگ‌سازی سی‌دی این اشعار برعهده بهزاد عبدی و اشعار مربوط به فیلم "برف روی شیروانی داغ" با صدای هنگامه قاضیانی و فرخ نعمتی بازیکنان این فیلم مدتی پیش در استودیو ضبط شده است. این کارگردان عنوان کرد: هنوز برای دکلمه اشعار دیگر با شخص خاصی صحبت نکرده‌ایم اما به زودی برای این بخش نیز تصمیم گیری می‌کنیم البته بهزاد عبدی باید درباره دکلمه اشعار دیگر تصمیم گیری کند.

وی افزود: با دو ناشر همزمان برای انتشار کتاب و سی‌دی صحبت کرده‌ و همچنین برای مجوز هم اقدامات لازم را انجام داده‌ایم. امیدوارم اوایل زمستان این دو اثر منتشر شود.

کریمی تاکید کرد: این کتاب و سی‌دی با عنوان "چو برف نشسته بر روی شیروانی داغ" به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر خواهد شد. وی درباره ساخت فیلم سینمایی "بشارت یک شهروند هزاره سوم" هم گفت: هم اکنون مشغول فراهم کردن مقدمات ساخت این فیلم هستم.

فیلم "برف روی شیروانی داغ" که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در نوروز سال 90 اکران شد فرخ نعمتی، آنا نعمتی، شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی، کوروش تهامی و امیرحسین آرمان بازی می‌کنند.