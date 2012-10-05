به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری دوستانه و خیرخواهانه به نفع بیماران آلزایمر و هموفیلی عصر جمعه به مصاف تیم هنرمندان رفت. این بازی که از ساعت 16 امروز در ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد در پایان به برتری 7 بر صفر تیم استقلال انجامید.

برای تیم استقلال در این دیدار دوستانه امین منوچهری (2 گل)، آرش برهانی، میلاد میداودی، امیرحسین صادقی، سعید لامعی و عباس صادقیان موفق به گلزنی شدند.

- این دیدار دوستانه حواشی داشت که در زیر بدان اشاره می‌شود:

* در غیاب امیر قلعه نویی که در غم درگذشت مادرش به سوگ نشسته است، منصور پورحیدری هدایت تیم استقلال را برعهده داشت.

* در تیم فوتبال هنرمندان بازیکنان پیشین دو تیم استقلال و پرسپولیس همچون محمد نوازی، امیرحسین اصلانیان و مهدی صالح‌پور حضور داشتند.

* از سوی مسئولان برگزاری مسابقه در بین دو تیم به بازیکنان دو تیم وعده داده شد، با هرگلی که وارد دروازه‌ها شود، یک میلیون تومان به کمک‌های مالی افزوده خواهد شد.

* به علت درگذشت مادران امیر قلعه نویی و جواد زرینچه بازیکنان دو تیم با بازوبند مشکلی وارد زمین شدند.

* بیش از سه هزار تماشاگر برای تماشای دیدار دوستانه استقلال - منتخب هنرمندان به ورزشگاه آمده بودند که هرکدام از آنها برای حضور در ورزشگاه بلیت سه هزار تومانی خریده بودند.

* در نیمه دوم عوامل کادر فنی تیم استقلال وارد زمین شدند و در ترکیب این تیم قرار گرفتند. در این نیمه شاهرخ بیانی، ایمان عالمی، ستار همدانی، کریم بوستانی، میرشاد ماجدی، سیروس دین محمدی و رضا رجبی برای تیم استقلال به میدان رفتند.

* محسن حاجیلو، برادر اصغر حاجیلو در ترکیب تیم هنرمندان به میدان رفته و در دقایقی از مسابقه از دروازه این تیم حراست کرد. حاجیلو در جریان بازی از بازیکنان استقلال می‌خواست مراعات او را کرده و دروازه تیم هنرمندان را باز نکنند!

* حمید سجادی، معاون ورزشی وزارت ورزش و امور جوانان از تماشاگران ویژه این بازی بود.

* بازی امروز در دو وقت 45 و 40 دقیقه‌ای برگزار شد.

* تمامی بازیکنان استقلال به غیر از نفرات ملی پوش این تیم در بازی دوستانه با هنرمندان حضور داشتند.

* اصغر همت، سیدجواد هاشمی، برزو ارجمند، جواد یحیوی و ... در ترکیب تیم هنرمندان به میدان رفتند.