به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری دوستانه و خیرخواهانه به نفع بیماران آلزایمر و هموفیلی عصر جمعه به مصاف تیم هنرمندان رفت. این بازی که از ساعت 16 امروز در ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد در پایان به برتری 7 بر صفر تیم استقلال انجامید.
برای تیم استقلال در این دیدار دوستانه امین منوچهری (2 گل)، آرش برهانی، میلاد میداودی، امیرحسین صادقی، سعید لامعی و عباس صادقیان موفق به گلزنی شدند.
- این دیدار دوستانه حواشی داشت که در زیر بدان اشاره میشود:
* در غیاب امیر قلعه نویی که در غم درگذشت مادرش به سوگ نشسته است، منصور پورحیدری هدایت تیم استقلال را برعهده داشت.
* در تیم فوتبال هنرمندان بازیکنان پیشین دو تیم استقلال و پرسپولیس همچون محمد نوازی، امیرحسین اصلانیان و مهدی صالحپور حضور داشتند.
* از سوی مسئولان برگزاری مسابقه در بین دو تیم به بازیکنان دو تیم وعده داده شد، با هرگلی که وارد دروازهها شود، یک میلیون تومان به کمکهای مالی افزوده خواهد شد.
* به علت درگذشت مادران امیر قلعه نویی و جواد زرینچه بازیکنان دو تیم با بازوبند مشکلی وارد زمین شدند.
* بیش از سه هزار تماشاگر برای تماشای دیدار دوستانه استقلال - منتخب هنرمندان به ورزشگاه آمده بودند که هرکدام از آنها برای حضور در ورزشگاه بلیت سه هزار تومانی خریده بودند.
* در نیمه دوم عوامل کادر فنی تیم استقلال وارد زمین شدند و در ترکیب این تیم قرار گرفتند. در این نیمه شاهرخ بیانی، ایمان عالمی، ستار همدانی، کریم بوستانی، میرشاد ماجدی، سیروس دین محمدی و رضا رجبی برای تیم استقلال به میدان رفتند.
* محسن حاجیلو، برادر اصغر حاجیلو در ترکیب تیم هنرمندان به میدان رفته و در دقایقی از مسابقه از دروازه این تیم حراست کرد. حاجیلو در جریان بازی از بازیکنان استقلال میخواست مراعات او را کرده و دروازه تیم هنرمندان را باز نکنند!
* حمید سجادی، معاون ورزشی وزارت ورزش و امور جوانان از تماشاگران ویژه این بازی بود.
* بازی امروز در دو وقت 45 و 40 دقیقهای برگزار شد.
* تمامی بازیکنان استقلال به غیر از نفرات ملی پوش این تیم در بازی دوستانه با هنرمندان حضور داشتند.
* اصغر همت، سیدجواد هاشمی، برزو ارجمند، جواد یحیوی و ... در ترکیب تیم هنرمندان به میدان رفتند.
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