ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا ظهر روز یکشنبه جو استان نسبتاً پایدار است، اما از بعدازظهر همان روز گلستان تحت تأثیر یک سامانه ناپایدار بارشی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با شدت و ضعف طی چند روز ادامه خواهد داشت و سبب وقوع بارندگی در برخی نقاط استان می‌شود. طبق نقشه‌های فعلی، از دوشنبه شب بر وسعت و گستره بارش‌ها افزوده خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: به لحاظ دما، تا اواسط هفته پیش‌رو روند افزایشی دما در سطح گلستان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی ادامه داد: در حال حاضر، شهرستان گرگان با ثبت دمای منفی دو درجه، سردترین شهرستان استان گزارش شده و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به منفی دو درجه رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: گرم‌ترین شهرستان استان در روز گذشته بندرترکمن با دمای ۱۲ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی گلستان در پایان گفت: حداقل دمای ثبت‌شده گرگان صبح امروز منفی ۲ درجه بوده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۴ درجه برسد.