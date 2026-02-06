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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

ورود سامانه بارشی به گلستان از عصر یکشنبه؛ افزایش بارش‌ها در دوشنبه شب

ورود سامانه بارشی به گلستان از عصر یکشنبه؛ افزایش بارش‌ها در دوشنبه شب

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از پایداری نسبی جو استان تا ظهر یکشنبه خبر داد و گفت: از بعدازظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی، در برخی مناطق گلستان شاهد بارندگی خواهیم بود.

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا ظهر روز یکشنبه جو استان نسبتاً پایدار است، اما از بعدازظهر همان روز گلستان تحت تأثیر یک سامانه ناپایدار بارشی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با شدت و ضعف طی چند روز ادامه خواهد داشت و سبب وقوع بارندگی در برخی نقاط استان می‌شود. طبق نقشه‌های فعلی، از دوشنبه شب بر وسعت و گستره بارش‌ها افزوده خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد: به لحاظ دما، تا اواسط هفته پیش‌رو روند افزایشی دما در سطح گلستان پیش‌بینی می‌شود.

معقولی ادامه داد: در حال حاضر، شهرستان گرگان با ثبت دمای منفی دو درجه، سردترین شهرستان استان گزارش شده و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به منفی دو درجه رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: گرم‌ترین شهرستان استان در روز گذشته بندرترکمن با دمای ۱۲ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی گلستان در پایان گفت: حداقل دمای ثبت‌شده گرگان صبح امروز منفی ۲ درجه بوده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۴ درجه برسد.

کد مطلب 6741113

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