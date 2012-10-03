بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان بعضی از نقاط محمدشهر خواستار ساماندهی وضعیت اراضی خالی از سکنه و بلاتکلیف هستند، تصریح کرد: اراضی خالی از سکنه و بلاتکلیفی که در سطح شهر محمدشهر وجود دارد چهره شهر را زشت و مشکلاتی را از لحاظ بهداشتی و امنیتی برای شهرواندن بوجود آورده است.
امین خاکی با اشاره به اینکه چند روش و قانون برای رفع این مشکل وجود دارد افزود: اولین اینکه طبق قوانین مالکآن می توانند مراجعه کنند و از شهرداری مجوز محصور کردن و دیوارکشی را اخذ کنند و خود اقدام به ساخت کنند.
به گفته وی در مرحله بعد اگر مالکی وجود نداشت و به نوعی وضعیت بلاتکلیفی مشاهده شد طبق ماده 110، شهرداری می تواند این اقدام را با هزینه خود انجام داده تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آورد.
وی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه یکی دیگر از خواسته های مردم محمدشهر رسیدگی و سامان دادن اوضاع دست فروشان در ورودی محمدشهر است گفت: قانوناً آن محدوده مربوط می شود به شهرداری مناطق 2 و 9 شهر کرج و از دست ما کاری ساخته نیست، البته شهرداری دو منطقه مذکور اقداماتی برای جمع آوری کردند ولی متاسفانه دست فروشان مجدد کارشان را از سر گرفتند.
