بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان بعضی از نقاط محمدشهر خواستار ساماندهی وضعیت اراضی خالی از سکنه و بلاتکلیف هستند، تصریح کرد: اراضی خالی از سکنه و بلاتکلیفی که در سطح شهر محمدشهر وجود دارد چهره شهر را زشت و مشکلاتی را از لحاظ بهداشتی و امنیتی برای شهرواندن بوجود آورده است.

امین خاکی با اشاره به اینکه چند روش و قانون برای رفع این مشکل وجود دارد افزود: اولین اینکه طبق قوانین مالکآن می توانند مراجعه کنند و از شهرداری مجوز محصور کردن و دیوارکشی را اخذ کنند و خود اقدام به ساخت کنند.

به گفته وی در مرحله بعد اگر مالکی وجود نداشت و به نوعی وضعیت بلاتکلیفی مشاهده شد طبق ماده 110، شهرداری می تواند این اقدام را با هزینه خود انجام داده تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آورد.