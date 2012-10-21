  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۵

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

تحریم های جدید اتحادیه اروپا هیچ تاثیری بر اقتصادایران نخواهد داشت

تحریم های جدید اتحادیه اروپا هیچ تاثیری بر اقتصادایران نخواهد داشت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با شاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: این تحریم ها برای ما هیچ تاثیری نخواهد داشت و فقط رو سیاهی برای آنها خواهد بود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه کشورمان گفت: این تحریم ها موضوع جدیدی نیست، ضمن آنکه پس از تحریم های اتحادیه اروپا ترکیه اعلام کرد همچنان به خرید خود ادامه می دهد و چین نیز که یکی دیگر از مشتریان ما است نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داد.

وی گفت: این تحریم ها در حالی اتخاذ شده است که بعضی از کشورهای اروپایی از ما گاز می برند و این تصمیم جدید اتحادیه اروپا فقط روسیاهی برای آنها خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  خطاب به کشورهای غربی و اتحادیه اروپا تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا بخواهد با پیروی از آمریکا، تحریم ها را علیه کشورمان ادامه دهد، نهایتا خودشان متضرر خواهند شد.

وی همچنین گفت: کسانی که تحریم ها را به ما تحمیل می کنند، باید به بشریت پاسخگو باشند.


 

کد مطلب 1723903

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