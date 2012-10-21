تحریم های جدید اتحادیه اروپا هیچ تاثیری بر اقتصادایران نخواهد داشت

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه کشورمان گفت: این تحریم ها موضوع جدیدی نیست، ضمن آنکه پس از تحریم های اتحادیه اروپا ترکیه اعلام کرد همچنان به خرید خود ادامه می دهد و چین نیز که یکی دیگر از مشتریان ما است نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داد.

وی گفت: این تحریم ها در حالی اتخاذ شده است که بعضی از کشورهای اروپایی از ما گاز می برند و این تصمیم جدید اتحادیه اروپا فقط روسیاهی برای آنها خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به کشورهای غربی و اتحادیه اروپا تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا بخواهد با پیروی از آمریکا، تحریم ها را علیه کشورمان ادامه دهد، نهایتا خودشان متضرر خواهند شد.

وی همچنین گفت: کسانی که تحریم ها را به ما تحمیل می کنند، باید به بشریت پاسخگو باشند.



