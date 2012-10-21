پارک و زمین ورزشی در روستاهای استان بوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستمی عصر یکشنبه در نشست با نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: توسعه استان بوشهر نیازمند گام‌های اساسی و برنامه‌ریزی مناسب است که بتواند به استان‌های توسعه یافته برسد و با گام‌های اهسته نمی‌توانیم به چشم‌اندازهای مورد نظر دست یابیم.

وی بر توسعه و رشد مناطق مختلف استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: شوراهای اسلامی ارتباط و تعامل بسیار خوبی با شهرداران و دهیاران دارند و می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در رشد و توسعه داشته باشند و باید از ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره برد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه به اندازه توقع و نیاز مردم خوب و ولایت‌مدار استان کار نشده است که لازم است تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک پارک و یک زمین ورزشی در هر یک از روستاهای استان، اضافه کرد: لازم است طرح‌هایی در شهرها و روستاها در برنامه کوتاه مدت برنامه‌ریزی شود تا شاهد افزایش روحیه بانشاط مردم باشیم.

رستمی با تاکید بر لزوم ایجاد اتاق فکر برای حل مشکلات تاکید کرد: در این اتاق قوانین دست و پاگیر شوراها اصلاح شود و نقش بیشتر شوراهای اسلامی در مدیریت شهری بررسی می‌شود.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش های اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برای رسیدگی به امور مردم اظهار داشت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم خدمات بهتر و مفیدتری را به مردم ارائه کنیم.