شهردار بوشهر: الگوهای نوین مدیریت شهری در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در آئین هفتاد و هشتمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور در بوشهر ضمن خوشآمدگویی به میهمانان، با اشاره به اهمیت مدیریت شهری گفت: هماکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری سکونت دارند و همه فعالیتهای اصلی کشور در بستر شهرها انجام میگیرد.
شهردار بندر بوشهر افزود: وظایف شوراهای اسلامی شهرها بسیار دشوار و در عین حال حساس است، چراکه نگاه مردم به مجموعه مدیریت شهری، یعنی شهرداریها و شوراهای اسلامی دوخته شده است.
وی تاکید کرد: این اجلاس با هدف تبادل نظر، بررسی چالشهای پیشروی مدیریت شهری و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی برگزار شده و میتواند در تقویت مسیر حکمرانی محلی و ارائه الگوهای نوین مدیریت شهری نقشآفرین باشد.
