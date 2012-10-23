هدف نمایشگاه پیوند آسمانی معرفی الگوهای درست زندگی به جوانان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب فرهمند درباره اهداف و چشم انداز نمایشگاه پیوند آسمانی گفت: در این نمایشگاه سعی بر این بود که با نشان دادن الگوهای برتر خانواده و ازدواج، در جهت تسهیل ازدواج گامی برداشته شود. همچنین در برخی از غرفه ها نیز نمادهایی از تجمل گرایی به عنوان موانع ازدواج، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده بود.

وی افزود: در این نمایشگاه با تصویرسازی خانه پ حضرت علی(ع) و فاطمه(س)، الگویی از ازدواج موفق به بازدیدکنندگان ارائه شد؛ همچنین مراکز مشاوره ازدواج که از این وزارت خانه مجوز دریافت کرده اند، در نمایشگاه حضور فعال داشتند.

فرهمند با اشاره به توهینی که چندی پیش به ساحت پیامبر(ص) شد، تصریح کرد: در نمایشگاه پیوند آسمانی، نمادی از مسجدالحرام ساخته شده بود تا به این وسیله به مخاطبان جوان یادآور شویم که ازدواج سنت پیامبر است و هرکس از آن روی بگرداند، از پیروان پیامبر نیست.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم نمایشگاه پیوند آسمانی توانسته باشد الگوهای درست زندگی را به جوانان نشان دهد و در ارائه مفاهیم ارزشی برای یک زندگی آسان و پایدار، مفید واقع شود.