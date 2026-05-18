باقری: نیازمند ترویج فرهنگ ازدواج آسان هستیم

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، این پیوند آسمانی را الگویی بی‌بدیل برای جوانان دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان، پرهیز از تجمل‌گرایی و تقویت معنویت در خانواده تأکید کرد.

باقری اظهار داشت: اول ذی‌الحجه، سالروز پیوند نورانی مولای متقیان حضرت علی(ع) و بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)، تجلی‌گاه کامل عشق الهی، مودت، معنویت و ساده‌زیستی در مکتب اهل‌بیت(ع) است. این پیوند مبارک نه تنها الگویی جاودانه برای بنیان خانواده اسلامی به شمار می‌رود، بلکه چراغ راه جوانان در مسیر سعادت، آرامش و تعالی انسانی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران با اشاره به حدیث رسول گرامی اسلام(ص) که فرمودند «هیچ بنایی در اسلام نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج نیست»، تصریح کرد: این ازدواج خجسته، نمونه‌ای بی‌بدیل از زندگی مبتنی بر ایمان، اخلاق، قناعت، مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی است.

وی تأکید کرد: امروز در شرایطی که دشمنان فرهنگ و هویت اسلامی، بنیان خانواده را نشانه گرفته‌اند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ ازدواج آسان، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت معنویت در خانواده و توجه به سبک زندگی اهل‌بیت(ع) هستیم.

باقری خاطرنشان کرد: بی‌تردید تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و مسئولان امر در راستای امیدآفرینی و تسهیل مسیر ازدواج جوانان عزیز است.

وی اظهار امیدواری کرد جامعه اسلامی ما بیش از پیش به سمت تحکیم بنیان خانواده، گسترش اخلاق‌مداری و تحقق سبک زندگی فاطمی و علوی حرکت کند.