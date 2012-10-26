به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یان فلمینگ متولد ۱۹۰۸ نویسنده انگلیسی و خالق داستان‌های مشهور جیمز باند بود. او سال ۱۹۵۳ میلادی اولین کتاب از مجموعه جیمز باند را با عنوان «کازینو رویال» منتشر کرد و در 11 سالی که پس از آن آمد، در مجموع ۱۴ کتاب از مجموعه جیمز باند نوشت. آخرین کتاب فلمینگ با عنوان «اختاپوس و روشنایی‌های روز»، سال ۱۹۶۶، دو سال بعد از مرگ فلمینگ منتشر شد.

یان فلمینگ برای سازمان امنیت انگلستان کار می‌کرد و در جریان جنگ جهانی دوم برای به دست آوردن اطلاعات نازی‌ها فعالیت داشت و در راس گروهی به نام «واحد یورش 30» به جمع آوری اطلاعات برای متفقین می‌پرداخت. گفته می‌شود او شخصیت جیمز باند را بر مبنای یکی از افراد همین گروه خلق کرده و او ماموری شجاع، بی پروا و تک رو بود. او مثل جیمز باند، زیردریایی‌های کوچک را هدایت می‌کرد و می‌توانست حتی از پشت اسکی بازی کند. او این شجاعت را داشت که در مواقع لزوم و در صورتی که دستور مقامات ارشد را نادرست می‌دانست، از آنها سرپیچی کند.

در تمام 14 داستانی که فلمینگ نوشته، جیمز باند مامور اطلاعاتی انگلیس با شماره رمز 007 ماموریت دارد برای نبرد با تبهکاران در نقاط مختلف، با هوش، مهارت‌های ویژه مبارزه و وسایل فوق مدرن و پیشرفته اش وارد عمل شود و جهان را از توطئه‌ای بزرگ نجات دهد.

در زیر برخی از روی جلدهای چاپ اول رمان‌های این مجموعه ارائه شده است.

1. «کازینو رویال» نخستین بار سال 1953 توسط انتشارات کیپ منتشر شد. قیمت امروز این نسخه 50 هزار پوند است چون این یک نسخه بسیار نادر از مجموعه جیمز باند است و روی جلدش را نیز خود یان فلمینگ طراحی کرده است. این جلد نخستین جلد از یک مجموعه 11 جلدی است.

2. «از روسیه، با عشق» اولین بار سال 1957 منتشر شد. این کتاب پنجمین رمان این مجموعه و قیمت امروز آن 2 هزار پوند است. فلمینگ این رمان را وقتی در جاماییکا بود نوشت و آن زمان نسبت به آینده باند امیدوار نبود.

3. «پنجه طلایی» نخستین بار سال 1959 توسط کیپ منتشر شد. امروز این نسخه به قیمت 2 هزار پوند فروخته می‌شود زیرا یک نسخه کاملا نادر است که امضای چهار بازیگر این فیلم را دارد. این کتاب هفتمین رمان این مجموعه است.

4. «فقط برای چشم‌های تو»: این کتاب اولین بار در سال 1960 منتشر شد. این نسخه به قیمت 750 پوند، شامل مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه فلمینگ درباره باند است که از تغییر رمان‌های بلندی که پیش از این نوشته بود، شکل گرفته‌اند.

5. «تاندربال»: چاپ اول توسط کیپ در سال 1961 منتشر شد. قیمت امروز این نسخه 450 پوند و هشتمین رمان این مجموعه است.

6. «جاسوسی که مرا دوست دارد»: چاپ اول این رمان که توسط انتشارات کیپ در سال 1962 منتشر شد، امروز قیمت 375 پوند قیمت دارد. این کتاب نهمین رمان در مجموعه 11 جلدی است.

7. «در سرویس مخفی علیاحضرت»: نخستین بار به وسیله انتشارات کیپ در سال 1963 منتشر شد. این کتاب به قیمت 950 پوند، دهمین رمان این مجموعه است و 60 هزار نسخه از آن در ماه اول انتشارش به فروش رسید. فلمینگ این کتاب را در جاماییکا نوشت.

8. «اسلحه طلایی»: این کتاب نخستین بار سال 1965 منتشر شد. با قیمت 325 پوند، این رمان دوازدهمین رمان فلمینگ است و پس از درگذشت او منتشر شد. هرچند این رمان را ضعیف ترین کار او می‌شمارند، اما هنوز پرفروش است.