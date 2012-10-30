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۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۲

برترین های جشنواره تئاتر بسیج گلستان مشخص شدند

برترین های جشنواره تئاتر بسیج گلستان مشخص شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: نفرات برتر دهمین جشنواره تئاتر بسیج گلستان با حضور هنرمندان و مسئولان در تالار فخر الدین اسعد گرگانی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج گلستان از روز شنبه با شرکت 11 گروه نمایشی در دو بخش صحنه ای و خیابانی آغاز شد و شامگاه دوشنبه به کار خود پایان داد.

در این  مراسم، مقرر شد برای کلیه گروه های شرکت کننده در این جشنواره مبلغ 4 میلیون ریال کمک هزینه در نظر گرفته شود.

در بخش تئاتر خیابانی، محمد میر عرب رضی برای نمایش چشمها را باید شست با لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر شد و در بخش تئاتر صحنه ای و در بخش موسیقی، احسان رجبلو برای نمایش رفتم که بنویسم با لوح تقدیر و جایزه نقدی مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش طراحی صحنه نفرات اول تا سوم به ترتیب، عبدالرضا شیبانی، بابک تورانی و رضا نارویی و رشید نصیری معرفی شدند و در بخش بازیگر زن، فاطمه احمدی و خدیجه نوده به صورت مشترک نفر سوم، زهرا امامی و سمیه مهدوی به سصورت مشترک نفر دوم و مینا رجب زاده نفر اول معرفی شدند.

در بخش بازیگری مرد، احسان عباسی رتبه اول، حمید رضا میرزایی نفر دوم، مهدی محمدی و محسن قزلسفلو به صورت مشترک نفر سوم معرفی شدند.

در بخش کارگزدانی، عبدالرضا شیبانی نفر اول، بابک تهرانی نفر دوم و احمد زیانی نفر سوم معرفی شدند همچنین در بخش نمایشنامه نویسی نیز بابک تهرانی و حمید رضا میرزایی بدون اولویت به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

کد مطلب 1731799

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