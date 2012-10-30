شمار دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی گلستان از 10 هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مومنی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران تعداد رشته های مقطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه را140 رشته برشمرد و افزود : تا کنون قریب سه هزار دانشجو از دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان فارغ التحصیل شده اند.
وی ادامه داد : این دانشگاه از سال 1386 با هدف ارتقاع و انتقال روش کار، ایجاد مهارت، افزایش بهره وری وخوداشتغالی در 2 مرکز آموزشی و با هزار دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی در استان گلستان تاسیس شد و هم اکنون شاهد توسعه و تعدد مراکز آموزشی به 17 مرکز هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: امروز آخرین مهلت زمان ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی در 26 رشته شامل تولید دانههای روغنی، پرورش صنعتی طیور، جنگلداری تلفیقی، سیستمهای سخت افزاری رایانه، طراحی صفحات وب، طراحی معماری محیط داخلی، روابط عمومی- الکترونیک، مدیریت تبلیغات تجاری، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری صنایع شیمیایی، مدیریت عملیات امداد و نجات است.
ارتقای سطح خانواده های خودکفا شده در آق قلا
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) آق قلا گفت: کارگاه آموزشی ارتقاء سطح فرهنگ خانواده های خودکفا شده در شهرستان آق قلا با حضور 25 نفر از مجریان طرحهای خودکفایی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.
جواد وظیفه شناس اظهار داشت: این کارگاه به منظور ارتقاء سطح فرهنگ کار و تلاش، کسب روزی حلال و نقش آن در مدیریت اقتصادی خانواده، ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی برگزار گردید.
رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در طول دوره اوقات فراغت یک هزار و 903نفر از خانواده های طرح نظام جامع آموزش خانواده از کلاس های آموزشی کانونهای دائم کمیته امداد گلستان بهره مند شدند.
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