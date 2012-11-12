دانش آموزان را به مطالعه کتب غیر درسی مفید تشویق کنیم

فاطمه اشدری به مناسبت بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: هر چند در اکثر مدارس برای مطالعه و خواندن کتاب های درسی و کسب رتبه مناسب در کنکور دانشگاه تاکید می شود ولی انگیزه ای برای مطالعه کتب غیردرسی مرتبط و مفید در افراد ایجاد نمی شود.

وی گفت: مطالعه کتب غیردرسی نه تنها می تواند کمک خوبی برای رشد فکری و فرهنگی افراد باشد بلکه فرد را با حوزه های مختلف مورد علاقه خود نیز بیشتر آشنا کرده و موجب شکوفایی استعدادهای وی می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: ترویج مطالعه مفید بدون حمایت و همکاری همه جانبه آموزش و پرورش به نتیجه نخواهد رسید لذا در این زمینه باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

اشدری یادآورشد: مدیران و مربیان آموزشی می توانند با برنامه ریزی های مناسب، آشنایی با کتب غنی و ارزشمند را در ساعات آموزشی دانش آموزان بگنجانند تا عادت به مطالعه از سنین پایه در افراد نهادینه شود.

این عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان قزوین اضافه کرد: خواندن کتاب های متنوع و مناسب، خلاقیت و استعداد فرد را پرورش داده و از تک بعدی شدن وی جلوگیری می کند.

اشدری با اشاره به نقش مهم صدا و سیما در جذب مردم به مطالعه تصریح کرد: تبلیغ اثرگذار و خلاقانه برای همیشه در ذهن مخاطب نهادینه می شود بنابراین صدا و سیما می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود، در این زمینه گام های موثری بردارد.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: انتظار می رود رسانه ملی حمایت بیشتری از موضوع کتاب و کتابخوانی داشته باشد زیرا کم کاری در این زمینه در حقیقت به ضرر آینده فرزندان کشور تمام می شود.

وی یادآورشد: در صورتی که نوجوانان و جوانان هر سرزمین با فرهنگ و آداب و رسوم کشور خود از سنین کودکی آشنا شوند و ارزش های فرهنگی را فراگیرند مقاومت بیشتری در برابر جنگ نرم دشمن از خود نشان خواهند داد.

اشدری به وظیفه مسئولان حوزه نشر و توزیع کتاب اشاره کرد و افزود: تولید کتاب باید تنوع بیشتری پیدا کند و کتابخانه ها نیز به منابع ارزشمند و جذاب مجهز شوند.

وی همچنین گفت: در این شرایط به نظر می رسد کتابفروشی ها نیز پشتوانه مالی کافی ندارند و به دلیل عدم استقبال مخاطب ناگزیر تنها به فروش کتاب های کمک درسی و یا برخی کتب سطحی متمرکز شده اند.

این مسئول فرهنگی اظهارداشت: با توجه به اینکه امروزه با رشد و پشرفت گسترده علم و تکنولوژی هر فردی در هر نقطه، تنها با زدن چند کلید می توان به دنیای وسیعی از اطلاعات در چند ثانیه دسترسی پیدا کرد لزوم مطالعه و آموزش صحیح نوجوانان و جوانان بیش از پیش احساس می شود.

اشدری در پایان گفت: کتابخانه ها می توانند به عنوان مجموعه ای توانمند از خدمات فرهنگی حضوری پررنگ تر در جامعه داشته و تاثیر بیشتری در راستای اعتلای فرهنگی داشته باشند که انجام این مهم در گرو برنامه ریزی و حمایت بیشتر مسئولان است.