به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب کرمانشاه با بیان اینکه «کتاب مسیر سیر آفاقی و انفسی انسان است»، اظهار کرد: در ساختار آموزشی کشور، متأسفانه هیچ جایگاهی برای آموزش اولیه کتابخوانی و کتابشناسی تعریف نشده و دانشآموزان با وجود حجم گسترده کتابهای درسی، نمیآموزند چگونه با کتاب انس بگیرند و چه آثاری میتواند زمینهساز رشد فکری و اخلاقیشان باشد.
وی با اشاره به اینکه تربیت فرهنگی نیازمند راهنمایی و جهتدهی صحیح است، افزود: بسیاری از کتابها ارزش چندباره خواندن دارند و برخی نیز نیازمند دقت، تأمل و بازخوانی مکرر هستند. رشیدی کیفیت را در حوزه فرهنگ امری غیرقابل جایگزین دانست و گفت: برای تقویت زیربنای فرهنگی جامعه باید به سه ضلع اصلی آن یعنی نویسنده، ناشر و مخاطب توجه ویژه داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی بازار نشر تصریح کرد: شرایط اقتصادی امروز گریبان نویسندگان را گرفته، ناشران را با آسیبهای جدی مواجه کرده و در نهایت موجب دور شدن بخش قابلتوجهی از مردم از خرید و مطالعه کتاب شده است.
رشیدی در ادامه به گسترش کتابهای صوتی و الکترونیکی در جامعه اشاره کرد و گفت: هرچند شکلهای نوین مطالعه میتواند بخشی از نیاز جامعه را برطرف کند، اما «هیچ چیز جای طعم و لمس کتاب را نمیگیرد» و پیوند عاطفی مخاطب با کتاب کاغذی همچنان پابرجاست.
وی همچنین از حمایتهای استاندار کرمانشاه در تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری استان قدردانی کرد و با اشاره به اختیارات تازه استانداران گفت: اگرچه تأمین معیشت مردم یک ضرورت است، اما بیتوجهی به محتوای فکری و معنوی جامعه میتواند بسیاری از تلاشها را از مسیر اصلی منحرف کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در پایان با استناد به ابیاتی از حافظ و تأکید بر اهمیت «سلوک فرهنگی و معنوی»، خواستار توجه جدیتر دستگاههای اجرایی استان به حوزه فرهنگ، هنر و کتاب شد و از همه مسئولان خواست برنامههایی پایدار و هدفمند برای ارتقای سطح مطالعه و حمایت از جامعه نشر تدوین کنند.
نظر شما