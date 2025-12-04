  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

رشیدی: آموزش کتاب‌خوانی در نظام آموزشی جای خالی دارد

رشیدی: آموزش کتاب‌خوانی در نظام آموزشی جای خالی دارد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود آموزش‌های پایه‌ای درباره کتاب‌خوانی در مدارس، بر ضرورت توجه به سه رکن اصلی حوزه کتاب، نویسنده، ناشر و مخاطب تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب کرمانشاه با بیان اینکه «کتاب مسیر سیر آفاقی و انفسی انسان است»، اظهار کرد: در ساختار آموزشی کشور، متأسفانه هیچ جایگاهی برای آموزش اولیه کتاب‌خوانی و کتاب‌شناسی تعریف نشده و دانش‌آموزان با وجود حجم گسترده کتاب‌های درسی، نمی‌آموزند چگونه با کتاب انس بگیرند و چه آثاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد فکری و اخلاقی‌شان باشد.

وی با اشاره به اینکه تربیت فرهنگی نیازمند راهنمایی و جهت‌دهی صحیح است، افزود: بسیاری از کتاب‌ها ارزش چندباره خواندن دارند و برخی نیز نیازمند دقت، تأمل و بازخوانی مکرر هستند. رشیدی کیفیت را در حوزه فرهنگ امری غیرقابل جایگزین دانست و گفت: برای تقویت زیربنای فرهنگی جامعه باید به سه ضلع اصلی آن یعنی نویسنده، ناشر و مخاطب توجه ویژه داشت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی بازار نشر تصریح کرد: شرایط اقتصادی امروز گریبان نویسندگان را گرفته، ناشران را با آسیب‌های جدی مواجه کرده و در نهایت موجب دور شدن بخش قابل‌توجهی از مردم از خرید و مطالعه کتاب شده است.

رشیدی در ادامه به گسترش کتاب‌های صوتی و الکترونیکی در جامعه اشاره کرد و گفت: هرچند شکل‌های نوین مطالعه می‌تواند بخشی از نیاز جامعه را برطرف کند، اما «هیچ چیز جای طعم و لمس کتاب را نمی‌گیرد» و پیوند عاطفی مخاطب با کتاب کاغذی همچنان پابرجاست.

وی همچنین از حمایت‌های استاندار کرمانشاه در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان قدردانی کرد و با اشاره به اختیارات تازه استانداران گفت: اگرچه تأمین معیشت مردم یک ضرورت است، اما بی‌توجهی به محتوای فکری و معنوی جامعه می‌تواند بسیاری از تلاش‌ها را از مسیر اصلی منحرف کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در پایان با استناد به ابیاتی از حافظ و تأکید بر اهمیت «سلوک فرهنگی و معنوی»، خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی استان به حوزه فرهنگ، هنر و کتاب شد و از همه مسئولان خواست برنامه‌هایی پایدار و هدفمند برای ارتقای سطح مطالعه و حمایت از جامعه نشر تدوین کنند.

کد خبر 6678258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها