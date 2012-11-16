  1. سیاست
۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

با صدور بیانیه ای؛

جنبش عدم تعهد خواستار اقدام قاطع شورای امنیت دربرابر کشتار فلسطینیان شد

بدنبال تهاجم نظامی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه ،جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای اقدامات نظامی اخیر علیه مردم فلسطین را قویا محکوم کرد و خواستار اقدام قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سفرای این جنبش در نیویورک که به ریاست سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد  برای بررسی تجاوز اخیر رژیم اسرائیل به سرزمینهای اشغالی برگزار شد ، بیانیه ای با اجماع تصویب و منتشر شد.

در این بیانیه اعلام شده است: رژیم اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر یکبار دیگر تهاجم نظامی خود را علیه مردم فلسطین وبویژه در نوار غزه افزایش داده است. دور جدید تجاوز رژیم اسرائیل شامل کشتار فراقانونی ،پرتاب دهها موشک و انجام حمله هوائی در غزه منجر به کشته و مجروح شدن بسیاری از فلسطینی ها از جمله زنان و کودکان شده است . شرایط در بقیه سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی نیز بواسطه استفاده بی رحمانه از  نیروی نظامی باهدف ارعاب و ترور شهروندان فلسطینی وخیم تر شده است.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است : جنبش عدم تعهد قویا اقدامات نظامی اخیر علیه مردم فلسطین را محکوم می کند و معتقد است تجاوز رژیم اسرائیل و توسل آنها به زور علیه مردم بی دفاع، نیازمند توجه سریع کل جامعه بین المللی بوده  و اقدام  قاطع شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی را می طلبد.

