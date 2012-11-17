نشست اضطراری جنبش عدم تعهد برگزار شود/ دانشجویان آماده دفاع از غزه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل عصر امروز در نشست خبری تشکل‌های دانشجویی، با بیان اینکه دانشجویان ایران ، حمله رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم می‌کنند افزود: رژیم صهیونیستی به هیچ وجه مشروعیت ندارد و در بحران قرار گرفته است از این رو به غزه حمله کرده است تا از این طریق بتواند عدم مشروعیت خود را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در شرایط بدی به غزه حمله کرده است، افزود: امروز موج بیداری اسلامی باعث شده است تا ملت‌های منطقه قوی‌تر ظاهر شوند. در این راستا می توان به تحولات اخیر در کشور مصر اشاره کرد، مصر امروز با مصر دوران حسنی مبارک قابل قیاس نیست. نمی‌دانم سردمداران رژیم صهیونیستی چه فکری کرده‌اند که به غزه حمله کرده‌اند.

این فعال دانشجویی همچنین با بیان اینکه بعضی از کشورها باید موضع شفاف و آشکار خود را در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کنند، یکی از آن کشورها را ترکیه معرفی کرد و افزود: این کشور باید هرچه زودتر موضع خود را در قبال حمله رژیم صهیونیستی اعلام کند. همچنین از اتحادیه عرب می‌خواهیم تا موضع شفافی در قبال جنایت اخیر رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به نقش جنبش دانشجویی و حمایت آنها از مردم غزه افزود: جنبش دانشجویی همواره در صحنه حضور دارد. نمونه بارز آن حمایت جنبش دانشجویی از بیداری اسلامی بود. در حال حاضر نیز این جنبش کماکان در صحنه حضور خواهد داشت تا افکار عمومی را از حمله رژیم صهیونیستی به غزه آگاه کند.

کریمی در ادامه با بیان اینکه جلسه اضطراری جنبش عدم تعهد پیرامون حمله رژیم صهیونیستی به غزه باید هرچه زودتر برگزار شود، افزود: ایران به مدت سه سال ریاست این جنبش را بر عهده گرفته است. بر این اساس ما دانشجویان از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا در اسرع وقت جلسه اضطراری این جنبش را برگزار کند.

وی اعلام کرد:‌ بنده به نمایندگی از دانشجویان اعلام می‌کنم که آماده‌ ایم از قدس شریف دفاع کنیم ، فقط منتظر فرمان مقام معظم رهبری هستیم. هر گاه ایشان دستور فرمایند دانشجویان اسلحه به دست می‌گیرند و از قدس شریف دفاع خواهد کرد.

بنابر این گزارش ، رضا نورسته عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در این نشست خبری، در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به غزه گفت: رژیم صهیونیستی به این تحلیل و نتیجه رسیده است که جنگ امروز با غزه، با جنگ 22 روزه متفاوت است چرا که ایران، سوریه و حزب‌الله که به عنوان قدرت‌های منطقه شناخته می‌شوند با بحران و درگیری روبرو شده‌اند و دیگر نمی‌توانند از غزه و فلسطین دفاع و حمایت کنند در حالی که سیاست ایران در قبال فلسطین تغییری نکرده است و ما با قدرت از فلسطین حمایت خواهیم کرد.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه اتحادیه عرب باید تکلیف خود را با رژیم صهیونیستی مشخص کند افزود: این سوال مطرح می‌شود که چرا اتحادیه عرب مدام در قبال اقدامات سوریه واکنش نشان می داد ، اما در حال حاضر نسبت به کشتارهای رژیم صهیونیستی در غزه سکوت کرده است .این نشان می دهد که اتحادیه عرب در جهت خواسته‌های غرب و اسرائیل عمل می‌کند و این به هیچوجه قابل پذیرش نیست و باید تغییری کلی در اتحادیه عرب صورت بگیرد.

عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید در اسرع وقت کالاهای مرتبط با صهیونیستها که در کشورهای مختلف تولید می شود را تحریم کند افزود: ما نسبت به عملکرد دولت و مجلس انتقاد داریم. دولت و مجلس نتوانسته‌اند در این زمینه به خوبی ظاهر شوند. مجلس به جای اینکه در قبال کالاهای رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند هر روز موضوع سوال از رئیس جمهور را پیگیری می‌کنند.

وی همچنین افزود: از دولت محمود احمدی نژاد نیز می‌‌خواهیم که بعد از 7 سال موضع تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را به صورت جدی پیگیری کند.

همچنین محمد میثم نداف عضو بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه این نشست خبری برگزاری جلسه‌ای مشترک نخبگان جهان اسلام را لازم و ضروری دانست و افزود: اگر این جلسه برگزار شود ما می‌توانیم نخبگان و خواص کشورهای جهان اسلام را نسبت به جنایات اسرائیل آگاه کنیم.

وی افزود: خوشبختانه حماس در این جنگ اخیر توانست به خوبی مقابل رژیم صهیونیستی ظاهر شود. موشک‌های خوبی را شلیک کرد و این قدرت و اقتدار گروه حماس را نشان می دهد. حماس این قدرت را به خاطر بیداری اسلامی به وجود آورده است.

عضو بسیج دانشگاه امام صادق(ع) همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا هرچه زودتر مجمعی تحت عنوان مبارزه با رژیم صهیونیستی تشکیل دهد تا در آن مجمع مباحث به صورت دقیق مورد بحث و بررسی اعضا قرار گیرد.

نداف وحدت جامعه مسلمین را لازم و ضروری دانست و افزود:‌ برای اینکه بتوانیم مقابل رژیم صهیونیستی بایستیم نیاز به وحدت امت اسلامی داریم از این رو جامعه اسلامی باید با وحدت وارد صحنه شود. همچنین نخبگان داخلی نیز باید سکوت خود را بشکنند و در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند برخی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب زمانی مسئولیتی در ستادهایی با عنوان "حمایت از انتفاضه فلسطین" داشتند ما از آنها می خواهیم تا در اسرع وقت نسبت به این جنایت‌ها واکنش نشان دهند.

وی در پایان گفت:‌ در زمینه حمایت از غزه ما نیاز به وحدت ملی داریم.