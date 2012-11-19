اتمام مرحله مقدماتی تشکیل صندوق حمایت از کشاورزان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل مربوط به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدیشهر در فرمانداری این شهرستان، گفت: صندوق های حمایت از کشاورزان کاملاً خصوصی و مدیریت آن به عهده خود بهره برداران است.

وی با بیان اینکه این صندوق ها مورد حمایت و نظارت دولت نیز قرار دارد افزود: تمام بهره برداران بخش کشاورزی می توانند عضو صندوق شوند و نماینده دولت "سازمان جهاد کشاورزی" در تصمیمات صندوق حضور و نظارت دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با توجه به ارزش گذاری به عمل آمده بخش کشاورزی شهرستان، برای راه اندازی صندوق 60 میلیاردریال سرمایه درنظر گرفته شده که 30میلیارد و 600 میلیون ریال سهم بهره برداران است و مابقی توسط دولت تامین خواهد شد.

موسوی گفت: با توجه به اینکه استان های دیگر نیز درصدد راه اندازی این صندوق ها هستند خواستار تسریع در واریز حق السهم و جذب منابع دولتی شد تا استان سمنان از این حیث در کشور پیشگام باشد.

فرماندار شهرستان مهدیشهر نیز در این جلسه با اشاره به طرح توسعه بخش کشاورزی و نقش آن در تحول بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید گفت: تاکنون طرح های خوبی در شهرستان برای جذب تسهیلات معرفی شده و با پیگیری ها، توجه ویژه ای در این طرح به قشر عشایر نیز شده است.

محمدرضا قنبری خواستار جدیت بهره برداران متقاضی طرح های توسعه بخش کشاورزی برای پیگیری مسیر پرونده های تشکیل شده تا دریافت تسهیلات و اجرایی شدن کارها شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر نیز در این جلسه گفت: اقدامات اساسی برای تشکیل صندوق توسعه شهرستان از سوی مدیریت انجام شده و کار راه اندازی صندوق به مراحل پایانی یعنی واریزحق السهم بهره برداران رسیده است.

پرویز میرآخورلو با بیان اینکه بهره برداران حداکثر تا دهم آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به واریز سهم خود اقدام نمایند افزود: با واریز سهم دولتی، انتخابات برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل انجام شود و صندوق رسمیت یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، ملزم به ایجاد این صندوق ها در بخش کشاورزی هستیم.

رضا محسنی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری را از اهداف صندوق ذکرکرد و افزود: پرداخت تسهیلات ارزان، سریع و به موقع ،تضمین صندوق برای دریافت تسهیلات از دیگر بانک ها، دریافت کمک های مالی و اعتباری توسط صندوق ازدیگر سازمان ها و بانک ها، حمایت در زمان های بحرانی و تامین نقدینگی برای بهره برداران، ظرفیت سازی در بخش کشاورزی از وظایف این صندوق ها است.

در این جلسه مسائلی از جمله میزان و نحوه دریافت تسهیلات از صندوق و بازپرداخت آن، افزایش حق السهم، نحوه انتخاب هیئت مدیره، نحوه فعالیت صندوق، اعتماد سازی بین بهره برداران، نحوه افزایش سهام در آینده، نحوه تامین زمین و آب در طرح توسعه، جایگاه عشایر در طرح توسعه توسط بهره برداران مطرح و از سوی مسئولان پاسخ داده شد.