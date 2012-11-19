نتانیاهو!شرایط با سال 2008 متفاوت است/صدای اتحادیه عرب کی درخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی TRT ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه طی سخنانی جنایات صهیونیستها در حمله به غزه را به باد انتقاد گرفت و گفت : کشتن انسانها و ارتکاب جنایت در ذات اسرائیل است.

وی با اشاره به حمله دو سال پیش ارتش اسرائیل به "کاروان آزادی" یادآور شد: مگر اسرائیل این جنایت را در مورد ما مرتکب نشد؟ آنها در سال 2008 به کشتی حامل کمکهای انسانی به غزه حمله کردند و 9 نفر از کسانی را که تنها هدفشان کمک به مردم این منطقه بود به شهادت رساندند.

وی افزود: اسرائیل اکنون نیز در غزه کودکان 9 ماهه را به شهادت می رساند. تصاویری را که این روزها از غزه می بینیم نشان دهنده اوج جنایت اسرائیل است. نظامیان اسرائیلی به همان اندازه که به یک کودک 9 ماهه رحم نمی کنند، وحشی هستند.

اردوغان هشدار داد: من در نشست داووس هم به رهبران آنها گفتم "شما کشتن کودکان را اقدام موجهی می دانید". من از اینجا به نتانیاهو پیام می دهم اکنون در سال 2008 نیستیم، بلکه سال 2012 است، بدان که در این سال شرایط جهان با شرایطی که در سال 2008 بود، کاملا متفاوت است، حساب کارت را بکن.

وی در ادامه اظهار داشت : به جامعه جهانی توصیه می کنم باید هر چه سریعتر و بدون اینکه زمان از دست برود با اعلان آتش بس از ریخته شدن خونهای بیشتر جلوگیری شود. سازمان ملل متحد در این زمینه باید نقش خودش را ایفا کند. هر چند من از شورای امنیت این سازمان بیشتر از این انتظار ندارم.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: این شورا که با هدف ایجاد عدالت در جهان ایجاد شده تمام تصمیمات خود را تنها به اذن 5 رهبر اتخاذ می کند. و اما پیامی هم برای اتحادیه عرب دارم. سوال من از این اتحادیه این است "پس چه هنگام صدایی از شما درخواهد آمد؟"

گفتنی است اردوغان روز شنبه نیز طی سخنانی در دانشگاه قاهره حملات صهیونیستها به غزه را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد این اقدام منطقه را وارد درگیری های خونین می کند.