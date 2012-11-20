بسیج برخاسته از متن انقلاب است/تکلیف مداری شاخصه نیروهای بسیجی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری‌مؤذن در همایش مشترک فرماند‌هان پایگاه‌های مقاومت بسیج نیشابور، در فرهنگ‌‌سرای سیمرغ این شهر، اظهارکرد: در طول تاریخ اجتماعات مردمی زیادی برای دفاع از کشور خود شکل گرفته است، به‌عنوان نمونه می‌توان اجتماع مردم ویتنام را نام برد.

وی بیان داشت: نیروی انقلابی بسیج در ایران بی‌نظیر و دارای شاخصه‌های برجسته‌ای همچون اخلاص، تکلیف‌مداری، ولایت‌پذیری، دارای شوق دفاعی و انگیزه معنوی است.

امام‌جمعه نیشابور عنوان کرد: هر چیزی آفتی دارد و نهاد مقدس بسیج را نیز آفاتی تهدید می‌کند و باید مواظب بود تا قداست بسیج را خدشه‌دار نشود.

مقری‌مؤذن اظهار داشت: دنیا‌طلبی و میل به زر و زیور و تجملات دنیا آفتی است که همان‌گونه رزمندگان مخلص زمان پیامبر(ص) را به‌آن گرفتار کرد نیروهای مخلص بسیجی را نیز تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: در زمان جنگ هر شهید فضای جامعه را بیمه می‌کرد و نیازی به کار بیشتر نبود اما امروز آن خلا احساس می‌شود و باید این خلا را با طرح صالحین بسیج پرکنیم.

امام‌جمعه نیشابور به روحانیان توصیه کرد: در آستانه ماه محرم روحانیان به‌عنوان مرزداران حریم دین باید مفاهیم دین و سنت‌ها و احکام الهی را در جامعه رواج دهند.

گفتنی است این همایش با حضور ائمه جمعه و جماعات، معاون استاندار و فرماندار نیشابور، جمعی از مسئولان ادارات، هیئت امنا مساجد، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور برگزار شد.