تبعات عدم انطباق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی/ سرنوشت معادل فارسی کراوات

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی(آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه اجتماع تزریق می‏شود و منابع آن مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ای که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: هر اندیشه‏ای که در جامعه‏ای رسمیت می‏یابد و کاربرد پیدا می‎کند طبیعتاً مورد قبول اکثریت اعضای آن جامعه قرار می‏گیرد.

این نویسنده و مترجم تصریح کرد: بنابراین تا جامعه‏ای بر دیدگاه‏های عرضه شده از سوی نهادهای رسمی یا حتی غیر رسمی مهر تأیید نزند آن دیدگاه مقبولیت عامه نمی‏یابد و کاربردی درمیان مردم نخواهد داشت. شاهد این مدعا را می‏توان در اعتراضاتی دانست که گاه در جوامع مختلف از سوی مردم شکل می‎گیرد که مبین عدم پذیرش دیدگاه‏های غیرقابل قبول آن جامعه است.

وی افزود: برای مثال در تاریخ ایران، تحول بزرگی مانند تغییر بینش‏های دینی که پس از ساسانیان شکل گرفت بر اساس مذاق ایرانی رواج یافت و بسیاری از ارزش‏های کنونی اسلام به تصدیق دین پژوهان معتبر سر در تفاسیر و برداشت‏های عالمان و دین پژوهانی دارد که بنیاد تفکر آنان از فرهنگی ریشه دار تغذیه کرده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ ومسائل اجتماعی درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: وقتی اندیشه‏ای با ذهن جمعی جامعه همخوانی نداشته باشد و مورد پسند اعضای آن جامعه قرار نگیرد طبیعتاً تأثیر خود را از دست می‏دهد و جنبه‏ای صوری پیدا می‏کند که نتیجه مطلوب از آن به بار نمی‏آید.

بقایی یادآورشد: اندیشه‏های مجرد نیز مثل کلمات ابداعی چنانکه با طبع و ذوق یک جامعه سازگاری نداشته باشند در بطن جامعه جای نمی‏گیرند. چنانکه در سال‎های اخیر بسیاری از معادل‏هایی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای لغات بیگانه ساخته شده مانند «دراز آویز زینتی» به جای کراوات و یا«دراز لقمه» به جای ساندویچ مورد مقبول مردم قرار نگرفته و به نظر نمی‏رسد هیچگاه مورد استعمال آنان قرار گیرد. بنابراین در حوزه اندیشه نیز وقتی موضوعی از سوی نهادهای مختلف مطرح می‏شود باید با طبع و مذاق آن جامعه سازگارباشد.