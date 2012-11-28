اولین گربه پالاس در استان فارس مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک قلاده گربه پالاس از گونه های در معرض تهدید در منطقه ایزدخواست شهرستان آباده مشاهده شد.

معاون محیط زیست طبیعی این اداره کل محیط زیست استان فارس گفت: در نخستین روزهای آذرماه امسال پس از تماس تلفنی جوامع محلی مبنی بر حضور جانوری ناشناس در منطقه ایزدخواست شهرستان آباده ، ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست آباده به محل عزیمت کردند جانور مورد اشاره گربه پالاس از راسته گوشتخواران و خانواده گربه سانان بود که برای انجام مطالعات بیشتر زنده گیری و به اداره حفاظت محیط زیست آباده منتقل و سپس در طبیعت محل زنده گیری رهاسازی شد.

محسن جعفری نژاد با اشاره به اینکه این گونه برای اولین بار در استان فارس و در شهرستان آباده مشاهده شده، گفت: گربه پالاس از گربه سانان کوچک جثه کشور است که در مناطق خشک و سرد زندگی می کند اولین گزارش مشاهده این گونه از خراسان رضوی بوده و بعدها از حاشیه رود ارس و تجن و همچنین در استانهای قم،سمنان،اصفهان و کرمان گزارش گردیده است. دامنه پراکنش این گونه به سمت جنوب کشور در حال گسترش است.

وی اضافه کرد با توجه به قابلیت های زیستگاهی منطقه ایزدخواست و با مطالعات بیشتر بر روی گونه های گیاهی و جانوری این منطقه می توان معرفی این منطقه را به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت سازمان در دستور کار قرار داد.

وی بیان کرد: در حال حاضر این اداره کل بیش از دو میلیون هکتار از مناطق استان را تحت مدیریت خود دارد که شامل هفت منطقه حفاظت شده، سه پارک ملی، یک پناهگاه حیات وحش و 12 تالاب که پنج مورد آن بین المللی و 15منطقه حفاظت شده و شکارممنوع است.

بارش باران و پایان پریشانی پریشان

این روزها خاک تفتیده بستر تالاب پریشان میزبان جشن قطره های باران است وبستر تالاب تشنه پریشان تا دامنه کوه پریشان سیراب شده و پرندگان مهاجر را دوباره به سوی خود فرا خوانده است.

حسینعلی ابراهیمی مدیر کل اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: طی روزهای اخیر ( از مهرماه تاکنون) بیش از 209 میلیمتر باران در تالاب پریشان داشته ایم.

وی افزود: سال زراعی گذشته در مدت مشابه 137 میلی لیتر بارندگی در تالاب پریشان داشته ایم که این میزان در مقایسه با 209میلیمتر بارندگی اخیر نوید بخش روزهای خوبی برای آینده تالاب پریشان است.

این روزها بستر پریشان میزبان پرندگانی چون انبوه اردکها، مرغابی، حواصیل، گاوچرانک و ... است.