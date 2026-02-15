به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: در برپایی نمایشگاه‌ها، توزیع جغرافیایی و انتخاب فضاهای مناسب با رعایت شأن مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تأمین و توزیع کالاهای اساسی باید به‌صورت مستمر انجام شود و دستگاه‌های مرتبط نسبت به اقدام و نظارت لازم اهتمام داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای بهبود وضعیت و صف نانوایی‌ها و پخت نان، بیان کرد: همچنان استمرار نظارت‌ها ضروری است.

خلیلی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، ارائه گزارش پخت ۵درصد نان کامل در استان اردبیل را مورد اشاره قرار داد.

وی به تفویض اختیار واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به استان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا لازم است واردکنندگان واجد شرایط در استان اردبیل شناسایی و برای واردات کالاهای اساسی اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به پیش‌بینی افزایش سفرهای نوروزی به استان، تصریح کرد: تمهیدات لازم و تأمین اقلام به میزان کافی برای ایام نوروز در دستور کار قرار گیرد.