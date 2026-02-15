به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محمودی ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری که با حضور حجت‌الله علی‌محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد دوره ششم شورا اظهار کرد: در دهه فجر زمان صدور مجوزها را به ۱۴ روز رساندیم و این هفته با همکاری جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط، این زمان به ۱۳ روز کاهش یافت.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری اکنون رتبه دوم کشور را در کاهش زمان صدور مجوزها در اختیار دارد؛ موفقیتی که حاصل تعامل سازنده میان سازمان نظام مهندسی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مؤثر است.

محمودی با اشاره به اقدامات انجام ‌شده در حوزه گلخانه‌ای گفت: طی دو سال و نیم گذشته، ۶۵ جلسه تخصصی با محوریت صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری برگزار شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گشت‌های مشترک از واحدهای گلخانه‌ای، پیگیری مجوز مجتمع‌هایی مانند مجتمع حجت‌آباد، تعیین تکلیف نیاز گاز و مجوزهای راکد، برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدگی به اختلافات پیمانکاری با حضور بازرسی و واحدهای حقوقی و همچنین جلسات تخصصی هوشمندسازی و توسعه صنایع پیشرفته گلخانه‌ای از جمله اقدامات این دوره بوده است.

وی عنوان داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات گلخانه‌داران استان با این پیگیری‌ها برطرف شده است.رئیس سازمان نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری همچنین از برگزاری ۵۲ جلسه مشترک در حوزه دام و طیور خبر داد و گفت: این جلسات با هدف تسریع در صدور پروانه‌ها، رفع موانع صدور مجوز، هماهنگی با معاونت بهبود تولیدات دامی و برگزاری نشست‌های مشاوره فنی با شرکت شهرک‌های کشاورزی برگزار شده است.

محمودی تأکید کرد: این اقدامات نقش مؤثری در روان‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید در استان داشته است.

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته در حوزه شیلات تصریح کرد: با برگزاری جلسات فنی و تخصصی متعدد، هماهنگی برای همایش‌های آبزی‌پروری، ساماندهی مسئولین فنی برای نخستین‌بار در دوره ششم شورا و محاسبه دقیق برق مصرفی واحدهای آبزی‌پروری، بسیاری از چالش‌های این حوزه برطرف شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری افزود: با همکاری جهاد کشاورزی، روند صدور مجوزهای شیلات نیز تسهیل و زمان آن کاهش یافته است.

محمودی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه گیاه‌پزشکی نیز گفت: جلسات پهنه‌بندی داروخانه‌ها، تعیین تکلیف واحدهای فاقد مسئول فنی، رسیدگی به ابطال پروانه‌ها و ساماندهی مسئولین فنی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقای سلامت و شفافیت خدمات گیاه‌پزشکی استان انجام شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری بخش مهمی از برنامه‌های این دوره را برون‌سپاری امور غیرحاکمیتی عنوان کرد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور تفاهم‌نامه برون‌سپاری طرح‌های مدیریتی منابع طبیعی و مرتع‌داری امضا شد.

وی افزود: واگذاری فعالیت‌های نقشه‌برداری اراضی با اجرای ۱۵۰ دوره سامانه‌ای، استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز دولتی، برون‌سپاری امور مربوط به کود و سوخت، واگذاری اراضی ملی و شیبدار برای توسعه باغات گل‌محمدی و گیاهان دارویی و برگزاری جلسات مشترک با محیط زیست از دیگر اقدامات شاخص این دوره بوده است.