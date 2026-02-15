به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یکشنبه اعلام کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل، طبق آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، از امروز یکشنبه ۲۶ بهمن تا پایان هفته، آسمان استان در غالب مناطق صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

طی این مدت، جریانات جوی حاکم در استان (به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی) جنوبی خواهد بود؛ از این‌ رو دمای هوا تا روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن روندی افزایشی خواهد داشت و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

شایان ذکر است که از روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، جریانات جنوبی در استان تشدید شده و در نواحی مرکزی و جنوبی و نیز شهرستان‌های گرمی و انگوت، شاهد وزش بادهای جنوبی نسبتاً شدید تا شدید خواهیم بود.

توصیه می‌شود هم‌استانی‌ها هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۷ اداره کل هواشناسی استان اردبیل را مد نظر قرار دهند.