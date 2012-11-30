  1. سیاست
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

خزاعی اعلام کرد:

تاکید جنبش عدم تعهد بر توقف فوری شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی

تاکید جنبش عدم تعهد بر توقف فوری شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه « کمیته اعمال حق لاینفک مردم فلسطین» این سازمان که به مناسبت روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین برگزار شد، به نمایندگی از جنبش عدم تعهد تجاوز نظامی اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه را قویا محکوم کرد و خواستار توقف فوری شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی رئیس گروه کشورهای غیر متعهد در سازمان ملل ، بار دیگر  همبستگی این جنبش با مردم فلسطین را اعلام کرد و افزود:جنبش عدم تعهد در همایشهای بین المللی مختلف مواضع خود را در حمایت از خواسته بحق مردم فلسطین برای ایجاد دولتی مستقل بیان کرده است .

وی اضافه کرد : در جدید ترین گردهمائی ،سران وروسای دولتهای جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران از ستم وارده به مردم فلسطین بواسطه اینکه مدت زمان طولانی تحت اشغال رژیم اسرائیل قرار دارند و حقوق مسلم انها از جمله حق تعیین سرنوشت ،بازگشت آوارگان به سرزمینهای خود و حق داشتن دولت مستقل نادیده گرفته شده ،ابراز نگرانی کردند .

محمد خزاعی افزود : علیرغم تلاشهای صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته در حوزه های مختلف برای موضوع فلسطین ، متاسفانه رژیم اسرائیل با بی اعتنائی به قطعنامه های سازمان ملل در مورد فلسطین  و همچنین  اقدامات غیر قانونی خود با هدف تغییر ترکیب جمعیتی  و شرایط جغرافیائی مسئول اصلی شرایط وخیم کنونی  در سرزمینهای اشغالی فلسطین است .

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به  تجاوز اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه و شهادت حدود 170 فلسطینی از جمله زنان و کودکان تاکید کرد :جنبش عدم تعهد قویا تهاجم رژیم اسرائیل علیه مردم غزه را محکوم می نماید و آن رانقض اسف بار حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون چهارم ژنو قلمداد می کند.

رئیس گروه کشورهای غیر متعهد توجهات را به  تشدید فعالیتهای رژیم صهیونیستی در امر شهرک سازی جلب کرد و ان را هشدار دهنده خواند . 

وی تصریح کرد :جنبش عدم تعهد خواستار توقف فوری شهرکسازی  رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین است .

محمد خزاعی در پایان برحمایت قوی جنبش عدم تعهد از اعاده فوری حقوق مسلم مردم فلسطین برای اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در دولت مستقل فلسطین  تاکید کرد.

کد مطلب 1754536

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