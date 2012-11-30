تاکید جنبش عدم تعهد بر توقف فوری شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی رئیس گروه کشورهای غیر متعهد در سازمان ملل ، بار دیگر همبستگی این جنبش با مردم فلسطین را اعلام کرد و افزود:جنبش عدم تعهد در همایشهای بین المللی مختلف مواضع خود را در حمایت از خواسته بحق مردم فلسطین برای ایجاد دولتی مستقل بیان کرده است .

وی اضافه کرد : در جدید ترین گردهمائی ،سران وروسای دولتهای جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران از ستم وارده به مردم فلسطین بواسطه اینکه مدت زمان طولانی تحت اشغال رژیم اسرائیل قرار دارند و حقوق مسلم انها از جمله حق تعیین سرنوشت ،بازگشت آوارگان به سرزمینهای خود و حق داشتن دولت مستقل نادیده گرفته شده ،ابراز نگرانی کردند .

محمد خزاعی افزود : علیرغم تلاشهای صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته در حوزه های مختلف برای موضوع فلسطین ، متاسفانه رژیم اسرائیل با بی اعتنائی به قطعنامه های سازمان ملل در مورد فلسطین و همچنین اقدامات غیر قانونی خود با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و شرایط جغرافیائی مسئول اصلی شرایط وخیم کنونی در سرزمینهای اشغالی فلسطین است .

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به تجاوز اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه و شهادت حدود 170 فلسطینی از جمله زنان و کودکان تاکید کرد :جنبش عدم تعهد قویا تهاجم رژیم اسرائیل علیه مردم غزه را محکوم می نماید و آن رانقض اسف بار حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون چهارم ژنو قلمداد می کند.

رئیس گروه کشورهای غیر متعهد توجهات را به تشدید فعالیتهای رژیم صهیونیستی در امر شهرک سازی جلب کرد و ان را هشدار دهنده خواند .

وی تصریح کرد :جنبش عدم تعهد خواستار توقف فوری شهرکسازی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین است .

محمد خزاعی در پایان برحمایت قوی جنبش عدم تعهد از اعاده فوری حقوق مسلم مردم فلسطین برای اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در دولت مستقل فلسطین تاکید کرد.