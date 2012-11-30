به گزارش خبرنگار مهر، جواب ام آر آی هافبک برزیلی استقلال نشان داد پارگی رباط صلیبی این بازیکن همچنان به قوت خود باقی است و انجام عمل جراحی اصلی ترین شانس جانوآریو برای درمان مصدومیتش است که در صورت تحقق این موضوع، وی به مدت شش ماه از میادین دور خواهد ماند و دیگر نمی تواند برای استقلال بازی کند. بنابراین مسئولان باشگاه استقلال نیز چاره ای نخواهند داشت که در نقل و انتقالات نیم فصل این بازیکن را از فهرست خود خارج کنند.

امین نوروزی، درخصوص مصدومیت این هافبک برزیلی به خبرنگار مهر گفت: "جواب ام آر آی نشان داد که پارگی رباط صلیبی خلفی پای راست فابیو به قوت خود باقی است هرچند که دیگر آثاری از ورم و التهاب در ناحیه مصدوم دیده نمی شود."

وی در همین خصوص افزود: " قرار است این بازیکن تمرینات پرفشاری را روی پای خود انجام دهد تا ببینیم که آیا زانوی وی تحمل این تمرینات را داشته و ثبات دارد یا خیر."

پزشک تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که اگر جانوآریو تحمل فشار تمرینات را نداشته و زانوی او ثبات لازم را نداشته باشد چه اتفاقی می افتد، تاکید کرد: "در این صورت این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار گیرد که در بهترین حالت 6 ماه پس از عمل جراحی می‌تواند به تمرینات تیم باز گردد".

وی خاطر نشان کرد: "ما جواب نهایی را در این خصوص که آیا این بازیکن نیاز به عمل جراحی دارد یا خیر حداکثر تا سه شنبه به امیر قلعه نویی می دهیم تا در صورت نیاز این بازیکن به عمل جراحی و با توجه به در پیش بودن نقل و انتقالات نیم فصل، وی بتواند مناسب‌ترین تصمیم را بگیرد".