انتقاد شدید جنبش عدم تعهد از لغو برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار بیانیه هایی توسط آمریکا، روسیه، انگلیس و دبیرکل سازمان ملل در توجیه عدم برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای که بر اساس تصمیم کنفرانس بازنگری سال 2010 پیمان عدم اشاعه هسته ای قرار بود در ماه آینده میلادی در فنلاند برگزار شود، جنبش عدم تعهد ادعاهای مطرح شده در این بیانیه ها برای برگزار نکردن کنفرانس مذکور را قویا رد کرد و ضمن تأکید بر لزوم برگزاری این نشست در سال جاری میلادی در مورد عواقب عدم برگزاری آن بر اعتبار پیمان عدم اشاعه هسته ای و تلاشهای بین المللی در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه هسته ای هشدار داد.

جنبش عدم تعهد در بیانیه خود ، ضمن ابراز تأسف عمیق از انتشار این بیانیه ها و رد بهانه های مطرح شده در آنها، مسئولیت کشورهای مذکور و دبیرکل سازمان ملل برای برگزاری کنفرانس یادشده در سال 2012 میلادی را یادآوری و اعلام کرده که کوتاهی در برگزاری این نشست قبل از پایان سال جاری میلادی نقض توافق جمعی کشورهای عضو پیمان عد م اشاعه هسته ای متخذه در کنفرانس بازنگری سال 2010 میلادی و در تعارض با قطعنامه 1995 در مورد خاورمیانه خواهد بود.

در این بیانیه حمایت کامل و مکرر سران و وزرای خارجه کشورهای عضو عدم تعهد از ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه یادآوری و بر اعتبار کامل قطعنامه 1995 در این خصوص که بخشی جدایی ناپذیر از مجموعه توافقات منتهی به تمدید نامحدود پیمان عدم اشاعه هسته ای بوده، تأکید شده و ضمن گوشزد نمودن مسئولیت آمریکا، انگلیس و روسیه در این مورد و ابراز نگرانی از تأخیر در اجرای آن، جنبش عدم تعهد خواستار اجرای کامل و فوری این قطعنامه گردیده است.

این جنبش همچنین در بیانیه خود از تلاشها و مواضع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی برای آماده سازی مقدمات برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و اعلام قصد آنها برای شرکت در این کنفرانس تقدیر و در مقابل از اینکه رژیم اسرائیل با عدم اعلام تمایل خود برای شرکت در این کنفرانس موجب برگزار نشدن آن گردیده، ابراز تأسف کرده است.

کشورهای عضو عدم تعهد در این بیانیه از رژیم اسرائیل به عنوان تنها غیرعضو پیمان عدم اشاعه هسته ای در منطقه خاورمیانه خواسته اند به داشتن سلاحهای هسته ای پایان داده، بدون هیچگونه پیش شرط و تأخیری به پیمان عدم اشاعه هسته ای پیوسته و علاوه بر قرار دادن کلیه تأسیسات هسته ای خود تحت پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، کلیه فعالیتهای اتمی خود را وفق قواعد بین المللی در زمینه عدم اشاعه هسته ای انجام دهد.



تصمیم به برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در کنفرانس بازنگری سال 2010 پیمان عدم اشاعه هسته ای اتخاذ و برگزاری آن برای ماه آینده میلادی در فنلاند برنامه ریزی شده بود.

ناظران معتقدند در صورت برگزاری این نشست، رژیم اسرائیل به عنوان تنها غیرعضو پیمان عدم اشاعه به شدت از سوی ایران و کشورهای عربی برای انهدام سلاحهای هسته ای خود و پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی در این زمینه تحت فشار قرار خواهد گرفت.

به دلیل اعلام عدم مشارکت در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای توسط رژیم اسرائیل ، آمریکا با انتشار بیانیه ای شرائط جاری در خاورمیانه را مانع برگزاری آن اعلام و تصریح کرده است که از برگزاری کنفرانسی که در آن یک کشور تحت فشار و انزوا قرار گیرد، حمایت نخواهد کرد.