کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان، شرکت سرب و روی را یک شرکت بزرگ و صادراتی دراقتصاد استان یاد کرد و افزود: مشکلات این شرکت باید هرچه زودتر حل شود.

وی اظهار داشت: دهه فجر سال 88 زمین مناسبی در اراضی چپ چپ برای انتقال این شرکت به شرکت سرب وروی واگذار شد و قرار بود که در بهمن ماه 90 به بهره برداری برسد که کوتاهی شده است.

استاندار زنجان گفت: دو سال پیش در همین زمین کلنگ زنی انجام شد ولی این شرکت هیچ گونه کاری انجام نداده و اقدامات خود را برای انتقال و جابجایی لحاظ نکرد و در این راستا برای رفاه و راحتی مردم با کسی شوخی نداریم.

رئوفی نژاد گفت: جابجایی شرکت سرب و روی از دغدغه ها و خواسته های مردم است و مدیران این شرکت هرچه سریعتر باید اقدامات لازم برای جابجایی را انجام دهند.

وی تاکید کرد: دو اقدام اساسی برای جابجایی این شرکت انجام گرفت و در این راستا زمین فعلی که این شرکت در آن مستقر است، تغییر کاربری داد.

استاندار زنجان گفت: شش هکتار زمین برای انتقال واحد سرب این واحد اختصاص یافته است و تعیین شد که واحد روی فعلی به دندی و یا به محل جدید واگذار شده تحویل داده شود.

رئوفی نژاد افزود: مدیران استان متعهد به پرداخت هزار میلیارد ریالی زمین فعلی شرکت شده اند و به تعهد خود عمل خواهند کرد.

وی در ادامه یاد آور شد: سازمان محیط زیست برای محل دفع پسماندهای سرب و روی هرچه سریعتر مجوز صادر خواهد کرد.

استاندار زنجان گفت: مدیران این شرکت باید هرچه زودتر اقدام به انتقال این واحد کنند و منتظر مجوز سازمان محیط زیست نباشند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه پسماندهای سرب و روی باید ایزوله و عایق کاری شود، افزود: کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر به منطقه جدید واگذار شده در اراضی چپ چپ منتقل شود تا بهمن ماه 91 به بهره برداری برسد.