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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

رئوفی نژاد:

کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر منتقل شود

کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر منتقل شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از اختصاص 10 هکتار زمین برای محل دفع پسماندهای شرکت سرب و روی خبر داد و تاکید کرد: کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر به منطقه جدید واگذار شده در اراضی چپ چپ منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان، شرکت سرب و روی را یک شرکت بزرگ و صادراتی دراقتصاد استان یاد کرد و افزود: مشکلات این شرکت باید هرچه زودتر حل شود.

وی اظهار داشت: دهه فجر سال 88 زمین مناسبی در اراضی چپ چپ برای انتقال این شرکت به شرکت سرب وروی واگذار شد و قرار بود که در بهمن ماه 90 به بهره برداری برسد که کوتاهی شده است.

استاندار زنجان گفت: دو سال پیش در همین زمین کلنگ زنی انجام شد ولی این شرکت هیچ گونه کاری انجام نداده و اقدامات خود را برای انتقال و جابجایی لحاظ نکرد و در این راستا برای رفاه و راحتی مردم با کسی شوخی نداریم. 

رئوفی نژاد گفت: جابجایی شرکت سرب و روی از دغدغه ها و خواسته های مردم است و مدیران این شرکت هرچه سریعتر باید اقدامات لازم برای جابجایی را انجام دهند.

وی تاکید کرد: دو اقدام اساسی برای جابجایی این شرکت انجام گرفت و در این راستا زمین فعلی که این شرکت در آن مستقر است، تغییر کاربری داد.

استاندار زنجان گفت: شش هکتار زمین برای انتقال واحد سرب این واحد اختصاص یافته است و تعیین شد که واحد روی فعلی به دندی و یا به محل جدید واگذار شده تحویل داده شود.

رئوفی نژاد افزود: مدیران استان متعهد به پرداخت هزار میلیارد ریالی زمین فعلی شرکت شده اند و به تعهد خود عمل خواهند کرد.

وی در ادامه یاد آور شد: سازمان محیط زیست برای محل دفع پسماندهای سرب و روی هرچه سریعتر مجوز صادر خواهد کرد.

استاندار زنجان گفت: مدیران این شرکت باید هرچه زودتر اقدام به انتقال این واحد کنند و منتظر مجوز سازمان محیط زیست نباشند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه پسماندهای سرب و روی باید ایزوله و عایق کاری شود، افزود: کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر به منطقه جدید واگذار شده در اراضی چپ چپ منتقل شود تا بهمن ماه 91 به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1756336

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