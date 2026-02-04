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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» ثبت شد؛ بارش ۲۰ سانتی‌متر برف

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» ثبت شد؛ بارش ۲۰ سانتی‌متر برف

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان بیشترین بارندگی‌های این استان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون را مربوط به «شول‌آباد» با ۸۷.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۳۷.۸ میل متر، بروجرد ۲۲.۵ میلی‌متر، کوهدشت ۲۹.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۴۴.۱ میلی‌متر، پلدختر ۳۰ میلی‌متر، دورود ۳۲.۳ میلی‌متر و الشتر ۴۳.۴ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها در نورآباد را ۳۶.۵ میلی‌متر، ازنا ۳۳.۲ میلی‌متر، رومشکان ۲۴.۹ میلی‌متر، سراب دوره ۴۵.۴ میلی‌متر، معمولان ۳۹.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۳۷.۶ میلی‌متر، «سیلاخور» ۲۷.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۶۰.۹ میلی‌متر، «ریمله» ۳۷.۶ میلی‌متر و «شول‌آباد» را ۸۷.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: میانگین بارندگی‌ها در سامانه بارشی اخیر تا کنون ۳۹.۴ میلی‌متر بوده است.مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود ارتفاع برف در الیگودرز را ۲۰ سانتی‌متر عنوان کرد و گفت: ارتفاع برف در الشتر ۴ سانتی‌متر، نورآباد ۱۲ سانتی‌متر، ازنا ۱۵ سانتی‌متر و «شول‌آباد» ۴ سانتی‌متر بوده است.

کد مطلب 6739755

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    نظرات

    • بیژن IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      5 1
      پاسخ
      حداقل به ترتیب عدد مینوشتید
    • محمد IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کدوم بیست سانت نزدیک یک متر برف زده سمت ما

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