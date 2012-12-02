لازمه جابجایی سرب و روی زنجان خرید ماشین آلات مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان، افزود: سال گذشته 100 هکتار زمین در محل چپ چپ برای این شرکت تعیین شد و کلیه زیرساختها مهیا شد ولی تنها مشکل دپوی پسماندها بود که در حال حاضر مهمترین مشکل بوده است.

مدیرعامل شرکت سرب و روی زنجان گفت: این شرکت با 20 درصد ظرفیت کار می کند و 500 نفر به طور مستقیم کار می کنند و 300 نفر هم نیروی مازاد دارد.

معمارنژاد تاکید کرد: مشکلات مربوط به معارضین حل شده و اقدامات لازم برای شناسایی منطقه مناسب دفن پسماندها انجام شده است.

وی افزود: انتقال این شرکت و استفاده از سیستم جدید در تولید محصولات معدنی از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران بسیار موثر است و سوددهی خوبی برای سرمایه گذاران بورس را دارد.

مدیرعامل شرکت سرب و روی زنجان در ادامه گفت: تولید حال حاضر این شرکت از این پسماندها بسیار ناچیز است.

معمار نژاد افزود: با همکاری محیط زیست کارها و موانع فرا روی شرکت حل شود.

وی یادآور شد: اگر کلیه مشکلات حل شود و مجوز توسط محیط زیست صادر شود این شرکت با ظرفیت بیشتری تولید خواهد کرد.