قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ناصر اقبالی – رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد و حسن زیاری - رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص برخی انتقادها نسبت به وضعیت کیفی این دو دانشگاه خبر داد.

وی در این باره با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش به تازگی از برخی واحدهای دانشگاه پیام نور بازدید کرده اند، ادامه داد: متاسفانه در برخی واحدها مشاهده شد که کمیت برتری بیشتری نسبت به وضعیت کیفی داشته و توسعه کیفی از توازن مناسبی در آزمایشگاهها و هرم هیأت علمی برخی واحدهای پیام نور برخوردار نیست.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش، یکی از انتقاداتی که در خصوص دانشگاه پیام نور وجود دارد مربوط به پذیرش بیش از حد دانشجو، کمبود امکانات و میزان هرم هیأت علمی است و تاکنون اهداف کیفی در این دانشگاه محقق نشده است.

جعفری تاکید کرد که جلسه ویژه دیگری با حضور اعضای کمیسیون آموزش در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود تا نمایندگان مجلس از نزدیک با فعالیتهای این دانشگاه بیشتر آشنا شوند که می تواند در آگاهی متقابل تاثیر خواهد داشت.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، همچنین در خصوص برخی انتقادها در خصوص فعالیت برخی رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: رئیس مرکز آزمون این دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه آزاد در جلسه کمیسیون آموزش حضور داشت و پس از ادای پاره ای توضیحات در این باره، شخصاً از وی درباره قانع شدن نمایندگان از پاسخهایی که ارائه کرده بود سوال پرسیدم و اقبالی در این باره ضمن ابراز بی اطلاعی از نظر نمایندگان حدس زد که اعضای کمیسیون از پاسخهایش قانع نشده اند.