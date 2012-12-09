به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شنبه 18 آذر ماه به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد دستگاههای عضو شورا از محل اعتبار دریافتی سال 1390 توسط دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه و به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، از مجموع اعتبارات مصوب در سال 1390، 49 درصد به حوزه آموزش عمومی، 38 درصد به حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، 12 درصد به حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و یک درصد نیز به حوزه مدیریت امور قرآنی اختصاص داده شده بود که بر اساس گزارش‌های واصله و تا این مرحله، دستگاه‌ها دریافت کننده اعتبار بیش از 60 درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند.

همچنین موضوع اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم توسط دستگاه‌های مختلف با 82 درصد مجموع اعتبارات گزارش شده، بیشترین سهم را در میان سایر برنامه‌ها به خود اختصاص داده و پس از آن برنامه‌هایی همچون چاپ و توزیع مصحف و سایر محصولات قرآنی با 11 درصد و برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی قرآنی با 3 درصد در ردیف‌های بعدی دسته‌بندی موضوعی هزینه کرد اعتبارات قرار دارند.

اختصاص 100میلیارد ریال برای حمایت از فعالیت شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استانها و تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی که برنامه‌های ملی داشته و در مرحله اول اعتباری برایشان تصویب نشده بود نیز از دیگر بخش‌های این گزارش بود.

در این جلسه اعضای شورا، سخت‌گیری و دقت نظر دبیرخانه در گزارش‌گیری و التزام دستگاه‌ها به هزینه‌کرد مطابق ضوابط و برنامه‌های مصوب را از نقاط مثبت روند هزینه کرد این بودجه برشمردند.

دستور دیگر این جلسه تصویب دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1391 بود که مهمترین ویژگی این دستورالعمل، تخصیص و توزیع اعتبارات از طریق صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی است که ماده واحده تشکیل آن در سالجاری به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

انتخاب سه نفر صاحب‌نظر مؤسسات قرآنی مردمی نیز از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود که پس از معرفی اعضای معرفی شده به شورا و رأی گیری، دکتر محمدرضا ستوده نیا، حجت‌الاسلام سعید بهمنی و حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم به عنوان اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای مدت دو سال به عضویت این شورا درآمدند.

تصویب کلیات طرح ساماندهی لباس ملی قرّاء جمهوری اسلامی ایران نیز آخرین مصوبه این جلسه بود که بر اساس آن جزئیات طرح مذکور در مجمع مشورتی شورا نهایی و مصوب خواهد شد.