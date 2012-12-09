ضریح امام حسین (ع) میهمان مردم منطقه "کوت عبدالله" شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم منطقه کوت عبدالله از روز شنبه با برپا کردن هیئت های عزاداری و دستجات سینه زنی و همچنین حضور عشایر عرب منتظر ورود کاروان حامل ضریح متبرک مولایشان امام حسین (ع) بودند.

ضریح متبرک امام حسین (ع) صبح امروز در مسیر اتوبان آیت الله بهبهانی به سمت کوت عبدالله حرکت کرد، حرکت کاروان به سمت مسیر اعلام شده به واسطه استقبال مردم مناطق مختلف و ترافیک ایجاد شده به کندی صورت گرفت و پس از ساعتها اکنون ضریح متبرک وارد منطقه کوت عبدالله شده است.



تمام مدارس ناحیه سه اهواز در منطقه کوت عبدالله به دستور فرمانداری اهواز به علت استقبال از ضریح جدید امام حسین(ع) تعطیل اعلام شد.

از بعد از ظهر روز گذشته جمعیت مشتاق این منطقه به صورت کاملا خودجوش اقدام به برپایی ایستگاه ‌های صلواتی متعددی کرده اند و گروه گروه در حال عزاداری هستند.



مردم کوت عبدالله با دود کردن اسپند و عود و گلاب پاشی به عزاداران حسینی ضریح عشق را در آغوش گرفته اند و عشایر عرب با بیرق های برافراشته در این منطقه که اکثر ساکنان آن را مردم عرب زبان تشکیل می دهند، مشغول ارادات به خامس آل عبا(ع) هستند.

قرار است کاروان حامل ضریح سید الشهدا(ع) پس از توقفی کوتاه در کوت عبدالله به سمت شهرستان آبادان حرکت کند.

