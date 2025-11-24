به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی و باشکوه فاطمیه در کوتعبدالله با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شد و جلوهای شکوهمند از ایمان، همبستگی و ارادت مردم این منطقه را به نمایش گذاشت.
از نخستین ساعات صبح، مواکب مردمی و هیئات عزاداری با پذیرایی و خدمترسانی به زائران و سوگواران، مسیر فاطمیه را مملو از عطر محبت و حماسه کردند.
این حضور پرصلابت، اشکهای فاطمی را با یاد شهیدان درهم آمیخت و ایمان و پایمردی مردم را در ذهنها ماندگار ساخت.
رسول ساکی، فرماندار کارون، در حاشیه این مراسم با قدردانی از همدلی بینظیر مردم کوتعبدالله اظهار کرد: مردم این منطقه با حضور پرشور خود، صحنهای ماندگار از عشق به ولایت و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خلق کردند.
