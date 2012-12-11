حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اقتصاد کنونی، یکی از مهمترین چالش های رییس جمهور آینده را وضع اقتصادی کشور دانست و افزود:مهمترین چالش ادامه طرح هدفمندی یارانه ها و تحول اقتصادی است که باید در کشور دنبال شود.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یک سری موانع را در سرتحقق کامل هدفمندی یارانه ها قرار داده است، افزود: دولت آینده باید با تامین منابع اجرایی لازم بتواند مجلس را قانع کند که بدون کسری بودجه اجرای این طرح آن را عملی کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: دولت آینده باید به سوی هدفمندی یارانه ها به صورتی که ها که قشر ضعیف را دربرگیرد، پیش رود، چرا که اکنون یارانه به همه تعلق می گیرد.



معاون امور بین الملل حزب موتفله همچنین گفت: یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی رییس جمهور آینده نحوه مدیریت و اداره جنبش عدم تعهد برای رسیدن به اهدافش است.



ترقی با اشاره به مسئولیت جدید مشایی در دبیر خانه جنبش عدم تعهد ، تشکیل دبیرخانه و خبرگزاری جنبش عدم تعهد گفت: طبیعتا اگر رییس جمهور آینده این مسائل را نپذیرد، در خصوص زیر ساخت ها با چالش های اساسی روبرو می شود.



عضو حزب موتلفه با بیان اینکه هر کدام از این چالش ها نیازمند تیم کاری قوی است، افزود:رئیس جمهور آینده باید تیم های کاری، به خصوص تیم اقتصادی خود را معرفی کند و مردم با توجه به تیم اقتصادی اطمینان حاصل کنند که رییس جمهور توانایی غلبه بر مشکلات اقتصادی را دارد.



