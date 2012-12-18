جاده اسالم به خلخال مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید جمشاد افزود: تمام راه های استان بازاست و فقط در گردنه های برف گیر و جاده های کوهستانی عبور و مرور با زنجیر چرخ امکان پذیراست.

معیارهای ارزیابی درکنار عوامل موثر در تربیت

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از کارهای بزرگ سند تحول بنیادین درراستای توانمند سازی معلمان نام برد و گفت: بالاترین اعمال سخت ترین آنهاست و در مقابل سختی ها باید مقابله و مقاومت کرد.

ایوب نجف زاده با مقایسه آموزش و پرورش امروز با 10 سال قبل افزود: تفکری که آموزش و پرورش را بالاترین مسئول تربیت فرزندان بداند تفکر صحیحی است و معیارهای ارزیابی بایددرکنار عوامل موثر در تربیت سنجیده شود.

وی همچنین افزایش مشارکت اولیاء دانش آموزان در اداره امور مدرسه را با انجام تدابیر لازم از سوی مدیران خواستار شد.

ایمن سازی 68 مدرسه حاشیه راه های گیلان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: آموزش فرهنگ صحیح راهنمایی و رانندگی، توزیع تجهیزات کمک آموزشی و جلیقه های ایمنی از مهمترین مواردیست که در اجرای این طرح به آن توجه می شود.

سبحان الله علیپور افزود: از سال 87 تاکنون طرح ایمنی مدارس در 308 واحد آموزشی اجرا شده است.

تقویت وحدت حوزه و دانشگاه

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تلفیق علم، عمل و دین زمینه ساز ارتقای مادی و معنوی است و برای دستیابی به این هدف مهم در نظام اسلامی ایران باید تعامل حوزه و دانشگاه بیشتر شود.

آیت الله قربانی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه در مبارزه با رژیم پهلوی یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بود، افزود: امروز باید از این تجربه گرانقدر برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی در همه عرصه ها بیشتر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از آموزه های اصیل اسلامی و آمیختن آن با علم و دانش راهکاری اصلی برای رسیدن به قله های رفیع افتخار است، اظهارداشت: در اداره امور کشور باید از فرهیختگان و نخبگان حوزه و دانشگاه بیشتر بهره برد تا کشور در همه زمینه ها خود کفا شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه به پیشرفت های خیره کننده مسلمانان در قرون گذشته اشاره کرد و گفت: زمانی که در قرون وسطا نخبگان به جرم اندیشه های نو محاکمه می شدند مراکز علمی ممالک اسلامی طلایه دار تولید علم بودند.

حوزه بزرگ امیرالمومنین ( ع) گامی اساسی برای تبادل علمی

عبدالله حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به آمادگی مراکز این دانشگاه برای تعامل بیشتر با حوزه های علمیه گفت: ساخت و راه اندازی حوزه بزرگ امیرالمومنین ( ع) گامی اساسی برای تبادل علمی این دو نهاد علمی است.

حجت الاسلام سعید مهدوی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان گفت: برای دستیابی به اهداف والای فرهنگی پیوند بیشترحوزه های علمیه و مراکز علمی و دانشگاهی ضروری است.

95 درصد روستائیان تالش مرغ بومی دارند

مدیر جهاد کشاورزی تالش گفت: این شهرستان از وجود کشتارگاه صنعتی مرغ بی بهره است.

جایر تجارتی افزود: بخشی از این مرغ های بومی و تخم مرغ هایشان به مصرف خود روستائیان می رسد و بخشی از آن را به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: به دلیل ارگانیک بودن این مرغ های بومی مشتریان بسیار خوبی و تقاضای مطلوبی از سوی مشتریان آن به خصوص مردم استان تهران داریم.

تجارتی با بیان اینکه این شهرستان از نظر پرورش مرغ صنعتی هم در رتبه خوبی قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 15 واحد مرغداری فعال در شهرستان تالش مشغول فعالیت هستند و برای هفت واحد دیگر مجوز ساخت داده شده است و برخی از آنها در حال ساختند.