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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

عشیری تصریح کرد:

حذف سینماهای حوزه هنری از فیلم فجر شایعه است

حذف سینماهای حوزه هنری از فیلم فجر شایعه است

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر عنوان کرد حذف سینماهای حوزه هنری از جشنواره فیلم فجر و نمایش ندادن فیلم‌های جشنواره در سینماهای این مرکز شایعه است.

یزدان عشیری درباره خبر برخی سایت‌ها مبنی بر احتمال حذف سینماهای حوزه هنری از جشنواره فیلم فجر به دلیل اختلافات پیش آمده بین وزارت ارشاد و حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: این مسئله به هیچ عنوان صحت ندارد و طبق صحبت‌های محمد حمزه‌زاده قائم مقام حوزه هنری در برنامه سینمایی "هفت" جشنواره فیلم فجر یک رویداد ملی است و سینماهای حوزه نیز در زمان برگزاری این رویداد سینماهایشان را در اختیار جشنواره فیلم فجر قرار می دهند.

وی ادامه داد: بنابراین حذف سینماهای حوزه هنری از جشنواره فیلم فجر شایعه است که تنها به دلیل خبرسازی از طرف برخی سایتها به آن اشاره شده است. بنا برصحبتهای حمزه زاده، حوزه هنری قرار است بعد از برگزاری جشنواره لیست فیلم هایی را که مخالف با اهداف این نهاد است به وزارت ارشاد اعلام کند و این مسئله ربطی به جشنواره فیلم فجر ندارد.

بنا بر اطلاع خبرنگار مهر، مسئولان جشنواره فیلم فجر نیز هیچ برنامه‌ای برای حذف سینماهای حوزه هنری از روند جشنواره ندارند و تاکنون این موضوع از سوی هیچ فرد مسئولی عنوان نشده است.

سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1770552

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