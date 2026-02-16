گلایه بیماران خودایمنی از کمبود دارویی؛ غذا و دارو واکنش نشان داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، صبح امروز بیش از ۱۰۰ نفر از بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمنی از جمله بیماریهای التهابی روده مانند کرون و کولیت، بیماریهای روماتیسمی و سوریازیس، مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند و این بیماران نسبت به کمبود طولانیمدت داروی حیاتی خود و توزیع نامناسب آن اعتراض دارند.
به گفته تجمعکنندگان، این دارو که عمدتاً بهصورت تزریقی و در بسیاری موارد فقط در مراکز درمانی یا بیمارستانها قابل تزریق است، باید بهصورت منظم و ماهانه (گاهی دو تا پنج ویال در ماه) مصرف شود و قطع یا تأخیر در تزریق آن میتواند عوارض جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
بیماران میگویند: حدود یک سال است که تهیه این دارو با دشواری جدی مواجه شده است. اگرچه مسئولان اعلام کردهاند که دارو وارد شده و در حال توزیع است.
اما به گفته بیماران، دارو در داروخانهها موجود نیست و هر بار که برای پیگیری مراجعه میکنند، با وعده «فردا» مواجه میشوند.
یکی از بیماران در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این دارو با بیمه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تمام میشود، اما در بازار آزاد هر ویال بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان فروخته میشود و اگر بیمار ماهانه سه تا پنج عدد نیاز داشته باشد، تأمین آن عملاً غیرممکن است.
برخی بیماران مدعیاند دارویی که باید از مسیر رسمی داروخانههای منتخب توزیع شود، سر از بازار آزاد درآورده و با قیمتهای چند ده برابری به فروش میرسد. یکی از مراجعهکنندگان گفت: دارو را از دلال خریدم، بستهبندی بیمارستانی داشت، یعنی از شبکه رسمی خارج شده و وارد بازار آزاد شده است.
بیماران هشدار میدهند: وقفه در مصرف این دارو میتواند منجر به تشدید التهاب، خونریزیهای گوارشی، تورم بدن، مشکلات حرکتی و حتی بیاثر شدن دارو در آینده شود؛ چراکه در برخی موارد، بدن نسبت به دارو آنتیبادی تولید میکند و در صورت قطع و وصل شدن درمان، احتمال کاهش اثربخشی وجود دارد.
یکی دیگر از بیماران گفت: میخواستم برای کشور مدالآوری کنم، اما حالا در صف دارو هستم، بهخاطر همین بیماری و نرسیدن دارو، صلاحیتم رد شد. چند سال است با این شرایط درگیرم.
بیماران اعلام کردند که تا زمانی که پاسخ روشنی درباره زمان دقیق توزیع دارو و نحوه نظارت بر شبکه پخش دریافت نکنند، به پیگیری خود ادامه خواهند داد. به گفته آنان، تعداد بیماران مصرفکننده این دارو در کشور چند هزار نفر برآورد میشود و تداوم این وضعیت میتواند تبعات جدی برای سلامت آنان داشته باشد.
خبرنگار مهر برای پیگیری؛ موضوع را از سازمان غذا و دارو پیگیری کرد و محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
توزیع داروی اینفلیکسیمب برای بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمن ادامه دارد
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: امروز حدود ۱۷ نفر از بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمن برای دریافت داروی اینفلیکسیمب (Remicade/رمیکید) مراجعه کردند. نماینده اداره کل دارو در این دیدار، روند توزیع دارو و نحوه دریافت آن را برای بیماران توضیح داد تا زمان و مکان دقیق دریافت داروی خود را بدانند و فرآیند توزیع شفاف شود.
وی افزود: بخشی از محموله وارداتی هفته گذشته توزیع شده و مقرر شده است بیماران فردا به داروخانههای منتخب مراجعه کنند تا داروی خود را دریافت کنند. دکتر هاشمی تأکید کرد که سازمان غذا و دارودر تلاش و پیگیر تأمین به موقع دارو برای بیماران است تا هیچ مشکلی در دسترسی آنها ایجاد نشود.
نظر شما