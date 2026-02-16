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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

گلایه بیماران خودایمنی از کمبود دارویی؛ غذا و دارو واکنش نشان داد

گلایه بیماران خودایمنی از کمبود دارویی؛ غذا و دارو واکنش نشان داد

صبح امروز تعدادی از مبتلایان به بیماری‌های التهابی و روماتیسمی مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، صبح امروز بیش از ۱۰۰ نفر از بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی از جمله بیماری‌های التهابی روده مانند کرون و کولیت، بیماری‌های روماتیسمی و سوریازیس، مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع کردند و این بیماران نسبت به کمبود طولانی‌مدت داروی حیاتی خود و توزیع نامناسب آن اعتراض دارند.

به گفته تجمع‌کنندگان، این دارو که عمدتاً به‌صورت تزریقی و در بسیاری موارد فقط در مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها قابل تزریق است، باید به‌صورت منظم و ماهانه (گاهی دو تا پنج ویال در ماه) مصرف شود و قطع یا تأخیر در تزریق آن می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

بیماران می‌گویند: حدود یک سال است که تهیه این دارو با دشواری جدی مواجه شده است. اگرچه مسئولان اعلام کرده‌اند که دارو وارد شده و در حال توزیع است.

اما به گفته بیماران، دارو در داروخانه‌ها موجود نیست و هر بار که برای پیگیری مراجعه می‌کنند، با وعده «فردا» مواجه می‌شوند.

گلایه بیماران خودایمنی از کمبود دارویی؛ غذا و دارو واکنش نشان داد

یکی از بیماران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این دارو با بیمه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شود، اما در بازار آزاد هر ویال بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و اگر بیمار ماهانه سه تا پنج عدد نیاز داشته باشد، تأمین آن عملاً غیرممکن است.

برخی بیماران مدعی‌اند دارویی که باید از مسیر رسمی داروخانه‌های منتخب توزیع شود، سر از بازار آزاد درآورده و با قیمت‌های چند ده برابری به فروش می‌رسد. یکی از مراجعه‌کنندگان گفت: دارو را از دلال خریدم، بسته‌بندی بیمارستانی داشت، یعنی از شبکه رسمی خارج شده و وارد بازار آزاد شده است.

بیماران هشدار می‌دهند: وقفه در مصرف این دارو می‌تواند منجر به تشدید التهاب، خونریزی‌های گوارشی، تورم بدن، مشکلات حرکتی و حتی بی‌اثر شدن دارو در آینده شود؛ چراکه در برخی موارد، بدن نسبت به دارو آنتی‌بادی تولید می‌کند و در صورت قطع و وصل شدن درمان، احتمال کاهش اثربخشی وجود دارد.

یکی دیگر از بیماران گفت: می‌خواستم برای کشور مدال‌آوری کنم، اما حالا در صف دارو هستم، به‌خاطر همین بیماری و نرسیدن دارو، صلاحیتم رد شد. چند سال است با این شرایط درگیرم.

بیماران اعلام کردند که تا زمانی که پاسخ روشنی درباره زمان دقیق توزیع دارو و نحوه نظارت بر شبکه پخش دریافت نکنند، به پیگیری خود ادامه خواهند داد. به گفته آنان، تعداد بیماران مصرف‌کننده این دارو در کشور چند هزار نفر برآورد می‌شود و تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات جدی برای سلامت آنان داشته باشد.

خبرنگار مهر برای پیگیری؛ موضوع را از سازمان غذا و دارو پیگیری کرد و محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.

توزیع داروی اینفلیکسی‌مب برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمن ادامه دارد

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: امروز حدود ۱۷ نفر از بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمن برای دریافت داروی اینفلیکسی‌مب (Remicade/رمیکید) مراجعه کردند. نماینده اداره کل دارو در این دیدار، روند توزیع دارو و نحوه دریافت آن را برای بیماران توضیح داد تا زمان و مکان دقیق دریافت داروی خود را بدانند و فرآیند توزیع شفاف شود.

وی افزود: بخشی از محموله وارداتی هفته گذشته توزیع شده و مقرر شده است بیماران فردا به داروخانه‌های منتخب مراجعه کنند تا داروی خود را دریافت کنند. دکتر هاشمی تأکید کرد که سازمان غذا و دارودر تلاش و پیگیر تأمین به موقع دارو برای بیماران است تا هیچ مشکلی در دسترسی آنها ایجاد نشود.

کد مطلب 6750486
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      51 2
      پاسخ
      ما بیماران التهابی روده نیاز جدی به داروی رمیکید داریم این دارو باید به موقع تزریق بشه وگرنه کم اثر خواهد بود چند ماهه برای تهیه دارو به مشکل خوردیم لطفاً رسیدگی کنید
      • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
        30 0
        ده روز از زمان تزریق من گذشته و هیچ جا دارو نیست
    • علی‌رضا IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      30 1
      پاسخ
      سلام، یک‌ساله که علاوه بر مشکلات بیماری و درد و ... باید هزارجور استرس برای تهیه‌ی دارو بکشیم و آخرش هم پیدا نمی‌شه
    • مجید IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      26 0
      پاسخ
      خسته شدیم به جای درمان همش در داروخانه ها دنبال این دارو دویدیم و چیزی پیدا نکردیم لطفا پیگیر حق ما باشید
    • مجید زاهدی IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      28 0
      پاسخ
      واقعاً راهکاری برای بیمارانی مثل ما که تعداد و دوز دارو و زمان تزریق شون مشخص و واضح است وجود نداره ؟!؟!
    • مادر IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      22 0
      پاسخ
      دسترسی به این دارو برای ما بیماران خود ایمنی شبیه بیماران بیماران سرطانی است ، ما بدون این دارو اصلا امکان زندگی عادی نداریم ؛ زندگی همراه با درد و هزینه های سنگین چطور ممکنه! ما هر سری برای دریافت این دارو باید چند داروخانه ی منتخب رو بگردیم که آیا پیدا بشه یا خیر!😔
      • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
        1 1
        تو این مسیر داریم پیر میشیم
    • مینا IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      29 0
      پاسخ
      توروخدا ی کاری کنید که دسترسی به این دارو راحت باشه واقعا تحمل درد ورنج بچمو ودیگر دوستانمو ندارم خواهش میکنم به کجا باید بریم التماس کنیم این راهش نیست هر ماه واسه گرفتن دارو باید کلی استرس بکشیم این بیماریها استرس براش سمه 🥺
    • محمود IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      29 0
      پاسخ
      لطفا برای بیماران التهابی که ریمیکید دریافت میکردند یه تصمیم درست بگیرید الان ۲ماهه که نتونستم این دارو را تهیه کنم و بیماری پسرم عود کرده،چرا باید برای تهیه داروهای خاص و ضروری هر روز سرگردان بشیم ،هیچی کس به فکر این خانوادها نیست
    • FATEMEH IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      25 0
      پاسخ
      یک ماه از تزریق داروم گذشته چند وقته از صبح میریم برای تهیه دارو تا غروب اخرش هم پیدا نمیشه لطفا رسیدگی شود
    • اکبر IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      21 1
      پاسخ
      خسته شدیم الان چند وقته هر روز دنبال دارو تو داروخانه هاذباشیم اخرش هم پیدا نمیکنیم لطفا رسیدگی کنید
    • نوشین IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      23 1
      پاسخ
      ما بیماران خود ایمنی نیاز مبرم به داروی رمیکید داریم اگر سر موقع تزریق نکنیم دچار عواقب وحشتناکی میشیم توروخدا هر کی مسئوله یه فکری به حال توزیع به موقعش بکنه ما علاوه بر تحمل درد و بیماری همش استرس نبود دارو رو داریم
    • حسین جهرمی US ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      23 0
      پاسخ
      سلام من چند سال هست که هر ماه باید پنج ویال آمپول رمیکید بزنم اما الان چند ماه هست که نتونستم سر وقت انجام بدم و باعث شده تا بیماری دوباره عود کنه مسئولین پیگیری نمایید
    • آرزو طاهری TR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      22 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب بسیار گلایه مند هستم از توزیع داروی ریمیکید بسیار حساس و ضروری هست برای بیماران مبتلا به کرون عاجزانه استدعا میکنم که به این مورد رسیدگی کنید دختر بنده مبتلا به کرون هست و این بسبار حیاتی برای ایشون من نمیدانم شما که این متن رو مطالعه میکنید فرزند دارید یا خیر ، ولی شما رو قسم میدهم به هرانچکه برایتان مقدس است به این موارد بی تفاوت یا کم توجه نباشید متشکرم .
    • منیژه IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      25 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم مسوولین رسیدگی کنند هرماه اسیر داروخانه ها هستیم از کارو زندگی افتادیم برای تهیه این دارو واقعا باید به درد ما متحمل بشن تا ببینن درصورت تزریق نکردن ما چه دردی رو میکشیم علاوه بر درد جسمانی باید درد روانی هم داشته باشیم به خاطر کمبود دارو
    • خانم کیا FI ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      29 0
      پاسخ
      ریمیکید داروی حیاتی ماست، بدون ریمیکید زندگی برای ما هیچ‌معنایی نداره،تقاضامندیم به فریاد تمام بیماران خود ایمنی برسید، استرس برای بیماران سم مهلکه، لطفااااا رسیدگی کامل انجام شود، ما هنوز دوز این دوره رو تهیه نکردیم به فکر دوز بعدی دارو هستیم که ببینیم پیدا میشه یا نه
    • فاطمه فتاحی IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      6 0
      پاسخ
      الان ۲۰ روز از زمان تزریق گذشته چجوریه آزاد هست آخه کدوم بیماری میتونه ماهی ۱۰۰ میلیون پول دارو بده
    • فرهاد UA ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      7 0
      پاسخ
      چرا دولت برای واردات دارو ارز نمیده ؟
    • قاسمی RS ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      4 0
      پاسخ
      به داد بیمارانی که داروی رمیکید ندارند برسید. 🥺 🥺
    • رها IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      9 0
      پاسخ
      پسر من فقط هشت سالشه نبود دارو چند خانواده رو تحت و اشعاع قرار میده این مشکل باید از ریشه حل بشه. ما نصف عمرمون تو خیابون دنبال دارو و دکتر و بیمارستان گذشته. ترو خدا صدای ما باشید
    • منصوره IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      3 1
      پاسخ
      مرسی از خبرنگار محترم بابت تهیه این خبر.دکتر پزشکیان گفتن مشکلاتتون رو خودتون حل کنید من پزشکم فقط به حوزه سلامت رسیدگی میکنم ....وضعیت سلامت جامعه 💔❤️‍🩹🤲
    • مهسا IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      واقعا این وضعیت برای بیماران خود ایمنی خیلی بده...بیماریه خود ایمنی منشا ان استرس و اضطراب هس و ما بیشتر از هر چیزی باید برای دارو استرس داشته باشیم...از قبل تزریقدباید استرس داشته باشیم ک ایا دارو هست یا نه....دارو کi نباشه واقعا اذیتیم بیماری عود میکنه و بیمار رو زمین گیر میکنه
    • بهمن IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      دارو را یه مدت گفتند وارد نشده یا گرون شده دیگه نمیپذیرن که وارد کنند و تحریم هستیم و فلان... بعد مشخص میشه دارو درمان جز تحریمها قرار نمیگیرد‌ بعد از چند مدت هم که وارد و توذیع شده که عادلانه توذیع نمیشه و هر بار سر میرنیم به آینده امیدوار یا کلا مایوس میکنند که دیگه نمیاد... شما مسولین که در عمق و شرایط این بیماران نیستین مطمناً شاید دیروزودش را میگید طوری نیست ولی اینها پیوسته و زمان بندی داره تزریقش آقایان... و اینکه در توذیع اولویت به تاریخ نسخه و زمان تزریق را در نظر بگیرید و نه اسم نویسی
    • محمد IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      زودتر باید رسیدگی بشه اصلا قابل قبول نیست
    • توحید IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      سلام‌غذادارو‌چیکار‌میکنه‌‌مگه‌کارکنان‌ حقوق‌نمگیرن‌چرا‌داروتامین‌نمیشه‌اگه‌ میشه‌پس‌بازار‌آزادمیفروشن
    • ام کلثوم سبزی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سلام، وقت بخیر، تروخدایه فکری به حال بیمارانی که رمیکید مصرف میکنن باشید، الان 3ماه این دارو پیدانمیشه، این دارو از غذا برای بیمار واجب تره، توروخدا چرا باقیمت بالاموجود هست اما قیمت دولتی نیست همه این بیماران پرونده دارن، دولت یه فکری به حال این بیماران کنه، باید ماهانه این داروها رو بهشون برسونه، توروخدا مسئولین یه کاری کنن.
    • مهشید IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      3 0
      پاسخ
      سالها داروی رمیکید هلندی علاج تمام و کمال بیماری ما بود اسم رمیکید ایرانی که اومد وسط بیمه پوشش نداد داروی خارجی رو تکلیف ماچی هستش ؟ با حقوق ۳۰ میلیون ماهی ۵۶ میلیون پول داروی ما میشه باید بمیریم حتما؟😭😭😭
    • عباس IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      6 0
      پاسخ
      من بیماری کرون دارم دردهام با رمیکید هلندی اروم شد من یکی بیمار صعب العلاج هستم کرون روده دارم و هزاران نفر مثل من ارز دارو چرا باید حذف بشه ؟بیماری ما با استرس بیدار میشه والان همگی وضعیت خیلی بدی داریم 😭
    • اشکان دلاوری IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      4 0
      پاسخ
      علاوه بر نبود دارو که باید از شهرها و استانهای مختلف پیگیر باشی الان قیمت عجیب و بسیار بالای دارو ریمیکید معضل اصلی شده.تا یک ماه پیش قیمت زیر یک میلیون بود الان با بیمه که گیر هم نمیاد یه دوز ۳ویالی شده ۴۵ میلیون تومان.و در بازار آزاد به صد میلیون رسیده.این مسئله ای نیست که به گوش مسولین نرسیده باشد و یا در جریان نباشن.
    • اشکان دلاوری IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      1 1
      پاسخ
      بنده یک جان فدا هستم و عاشق خاک وطنم هستم و جانم را فدای خاکم میکنم.اما چطور در زمانی که کشورم به جانفشانی من نوعی نیاز دارد در وقت اضطرار از آرمانهای انقلاب دفاع کنم درصورتی که جسمم من را یاری نمیکند؟؟ ما نیاز به دارو ریمیکید و دیگر داروها با قیمت مناسب که توان تهیه آن را داشته باشیم داریم،مسولین وزارت بهداشت و غذا و دارو باید این مهم را در اولویت خود قرار داده و به دولت و مجلس به صورت دو فوریتی ارجاع دهند
    • فریبرز IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      7 1
      پاسخ
      پدرم امروز‌برای خرید به داروخانه ای که براش اس ام اس اومده مراجعه کرده اما در کمال بی خبری فهمیدیم که برای هر دوز با داشتن بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی آتیه سازان به عنوان یک بازنشسته باید مبلغ ۱۳.۵۰۰.۰۰۰از جیب‌پرداخت کرد و برای ۴دوز مورد نیازش باید مبلغ۵۴.۰۰۰.۰۰۰تومان پرداخت کرد که غیرممکن هست برای کسی که حقوق بازنشستگی ماهیانش نزدیک به۱۶.۰۰۰.۰۰۰میلیون هست و درآمد دیگه ای هم نداره. بسیار غمگین وناراحتیم و نمیدونیم بایدچکارکنیم چون باید هر دوماه یکبار این داروروتزریق کنه.این مبلغ برابرحقوق۴ماهشه!
    • یاسین IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      2 1
      پاسخ
      بیمه ها بدون هیچ دلیلی بیماری های آرتریت روماتوئید رو با اینکه جزو ۱۰۷ بیماری صعب العلاج اعلامی بیمه هاست ، مورد پوشش قرار نمیدهند و این باعث شده بیماران به ازای هر واحد دارو خارجی رمیکید، ۳۱ میلیون تومان هزینه کنند. این در حالی است که در هر بار تزریق (هر دو ماه) ، حداقل به ۳ واحد از این دارو نیاز هست که هزینه آن حدود ۹۰ میلیون و خورده ای می‌شود. نکته بعدی که اعلام کردند این هست که داروی ایرانی رو پوشش ۹۰ درصدی می‌دهند برای حمایت از داروی داخلی. اما داروی ایرانی در شهرستان ها اصلا موجود نیست.
    • صبا IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      2 0
      پاسخ
      ۵ تا رمیکید رو میخریدیم ۱۴۰۰ حالا باید بخریم ۷۰ میلیون ما با حقوق کارافتادگی روستایی چجوری باید بخریم .... چراا کمی به فکر ما نیستین ؟؟؟ کسی که بیماری داره به اندازه ی کافی مشکل داره دیگه چرااا مشکلاتشو بیشتر میکنید
    • محمد رسول مهنی IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام من بیماری خودایمنی دارم لگن م مفصل هاش خراب شدن الان ۶ماهه که نتونستم داروی رمیکید بزنم تو روخدا یه فکر کنید من یه جوون ۲۵ساله هستم از انجام کارهای رومزه هم عاجزم همش درد ورنج واسترس هم که باید بکشیم فقط بخاطر کمبود وگرونی دارو
    • محمدجواد انصاری IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام من دخترم پیوند کبد کرده وبه داروی رمیکید نیازمندم چگونه‌ می‌توانم بابیمه تامین اجتماعی وبه قیمت دولتی تهیه کنم بازنشسته ام با۶/۲۰۰حقوق راهنمايي بفرمائید.سپاس

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