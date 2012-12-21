اهتمام ویژه جنبش عدم تعهد به نقش صلح در جهان به عنوان زیر بنای توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ، در جلسه شورای امنیت این سازمان که در خصوص « صلح سازی پس از درگیریها» برگزار شده بود ، به عنوان رئیس گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سازمان ملل تصریح کرد :جنبش عدم تعهد خواستار اقدامات بیشتری در عرصه بین المللی برای برداشتن چالشهای فراروی صلح سازی و تقویت ارتباط بین صلح و توسعه است.

محمد خزاعی تصریح کرد : جنبش عدم تعهد به صلح سازی پس از درگیریها در مناطق مختلف جهان اهتمام ویژه ای دارد و از اینرو مواضع اصولی این جنبش در مورد ایجاد صلح در سند نهائی اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران مورد توجه قرار گرفت.

رئیس گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سازمان ملل افزود : جامعه بین المللی و سازمان ملل بایستی به چالشهای فرا روی ایجاد صلح توجه نموده و موضع خود را در قبال آن تقویت نمایند جنبش عدم تعهد نیز تاکید دارد ، هنوز کارهای بیشتری بایستی در عرصه بین المللی برای برطرف نمودن چالشهای صلح سازی و تشدید پیوند بین صلح و توسعه صورت گیرد .

محمد خزاعی اضافه کرد : برای نیل به این منظور بایستی ریشه ها و ابعاد درگیریها به خوبی مورد مطالعه قرار گیرد و ظرفیتهای ملی در کشورهای دچار درگیری توسعه یابد و نهاد های زیر بنائی ایجاد شود.

رئیس گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سازمان ملل در پایان تاکید کرد :روند صلح سازی بایستی فراگیر شود و از ظرفیتهای همه بازیگران در عرصه ملی در پروسه صلح سازی استفاده شود.