عبدالرضا محمدی نژاد در حاشیه بازدید از مرکز توانبخشی پسران کم توان ذهنی گلهای آسمانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این به بعد سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین نگارخانه این اداره به صورت رایگان در اختیار این معلولین برای انجام هرچه بهتر کارهای هنری آنها قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه ادامه داد: می خواهیم از هنرمندی ها و کارهای فرهنگی هنری این معلولان در کارهای گوناگون فرهنگی و هنری اداره بهره ببریم.

وی متذکر شد: از همه مسئولان می خواهم تا اگر می توانند به حد بضاعت خود همکاری لازم را با این مرکز توانبخشی داشته باشند و زمینه شناساندن هر چه بهتر این معلولان را به جامعه فراهم کنند.

محمدی‌نژاد تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم با انجام یکسری برنامه های مشترک خلاقیت های این معلولان را به جامعه نشان نشان بدهیم تا شاهد درک بهتر جامعه از جامعه معلولان باشیم و ما آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.

وی بیان داشت: نکته مهمی که دراین بازدید مورد توجه ما قرار گرفت، کارهای فرهنگی هنری فاخر این معلولان بود و اینها همه در سایه مشکلات مالی فراوان این مرکز اتفاق افتاده است.

معاون فرهنگی ارشاد گناوه گفت: ما باید با حمایت‌های مادی و معنوی هرچه بیشتر از این مراکز زمینه شکوفا شدن استعدادهای معلولان را فراهم کنیم و دیگر شاهد این نباشیم که معلولی به واسطه معلولیت خود خانه نشین و از آمدن در میان جامعه دوری کند.

وی با اشاره به خدمات بسیار مرکز توانبخشی گلهای آسمانی علی‌رغم مشکلات مالی بی شمار، افزود: اداراتی که از توان مالی خوبی برخوردارهستند و به شکلی با این مراکز همخوانی کاری دارند،اگر می توانند به حمایت ازاین مراکز و از جمله مرکز توانبخشی گلهای آسمانی بیایند.

محمدی نژاد تصریح کرد:ادارات می توانند برای مثال با خریداری آثار فاخر هنری آنها، ازاین آثار در مناسبت های خود در قالب هدیه فرهنگی استفاده کنند و خیرین بزرگوار هم ضرورت دارد که از این مراکز حمایت های مالی بیشتری به عمل آورند.

آثار هنری معلولان انسان را شگفت‌زده می‌کند

مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گناوه هم در این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:کارهای هنری ساخته شده دراین مرکز و توسط کسانی که معلولیت ذهنی دارند، انسان را شگفت‌زده می‌کند و نشان می‌دهد که معلولیت، محدودیت نیست.

علی ابراهیمی ادامه داد: آثار فاخر تولید شده توسط این هنرمندان معلول به گونه ای است که اگر در مکانی غیر از اینجا ما آنها را مشاهده می‌کردیم، نمی‌دانستیم که این آثار ساخته فکر خلاق و دست توانای این هنرمندان معلول است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گناوه در پایان گفت: همکاری این انجمن با گروه نمایشی مرکز توانبخشی گل‌های آسمانی در تمام زمینه‌های نمایشی گسترش می‌یابد و تلاش داریم تا همه گروه‌های نمایشی شهرستان را به استفاده از هنرمندان این گروه در کارهای نمایشی اشان ترغیب کنیم