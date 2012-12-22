26 کشور عضو "جنبش عدم تعهد" در فیلم فجر شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاج قاسمی مدیر بخش بین الملل جشنواره با اعلام این خبر افزود: از میان 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد تاکنون 26 کشور در جشنواره فجر شرکت کرده و 61 فیلم از این کشورها دریافت شده است.

به گفته وی، کشورهای الجزایر، آذربایجان، شیلی، کلمبیا، مصر، هند، اندونزی، عراق، لبنان، مراکش، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگال، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سودان، بنگلادش، سوریه، تایلند، تونس، امارات متحده عربی، ویتنام ، مالزی، کنیا، گواتمالا از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد هستند که فیلمسازانشان متقاضی حضور در جشنواره فجر هستند.

مدیر بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر مجموعه فیلم‌های دریافتی 423 فیلم از 72 کشور جهان عنوان کرد که تعدادی از این آثار بعد از مهلت فراخوان به دلیل تاخیر در روند انتقال پستی و اجرایی دریافت شد.

5 دی آخرین مهلت شرکت در بخش بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر

سه روز تا پایان مهلت شرکت در بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر باقی مانده وعلاقمندان تا 5 دی فرصت دارند آثارشان را برای این بخش ارائه دهند.

همه آثاری که از تاریخ بیستم دی ماه سال 1390 تا بیست و پنج آذر ماه 1391 به مرحله اکران رسیده باشند می توانند دراین دوره از جشنواره شرکت کنند.

سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1391 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می‏‌کند.