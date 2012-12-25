دستگیری 19سارق حرفه ایی خودرو و موتور سیکلت در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانی وش با بیان این مطلب اظهار داشت: مأموران این فرماندهی در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه در این شهرستان موفق شدند طی 8 ماه گذشته تعداد 19 نفر از سارقان سابقه دار و تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود : در این طرح ها علاوه بر دستگیری 19 نفر سارق سابقه دار و حرفه ای، تعدادی خودرو و موتورسیکلت بلاصاحب کشف که پس از استعلام، مسروقه بودن آنها احراز و کلیه وسایل نقلیه سرقتی پس از شناسایی مالباختگان، به آنان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به اینکه تمامی سارقان دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شدند، به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی چون دزدگیر و قفل های ضد سرقت مجهز کنند و حتی المقدور از پارکینگ های عمومی سطح شهر جهت پارک خودروی خود استفاده کنند .

دستگیری سارقان در مناطق زلزله زده شهرستان هریس

سرهنگ جعفر رزاقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی شکایت مردم مبنی بر سرقت اموالشان طی چند روز گذشته توسط افراد ناشناس در مناطق زلزله زده، مراتب در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با انجام کار اطلاعاتی و پوشش محور های مواصلاتی تعداد دو نفر سارق به هویت های معلوم، که با یک دستگاه خودروی وانت پیکان مبادرت به سرقت می کردند، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هریس اظهار داشت: مقادیری اموال سرقتی از جمله آهن آلات سرقتی از دستگیر شدگان کشف و سارقین با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

کشف بیش از 20 تن کود شیمیایی تقلبی در مرند

سرهنگ فرهنگ نوروزی گفت: در پی وصول شکایات مردمی و کسب اخباری مبنی بر اینکه شخصی با تهیه کود های شیمیایی تقلبی اقدام به فروش آن ها در بین کشاورزان منطقه می کنند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت : پس از بررسی صحت و سقم خبر ماموران به همراه نماینده اداره جهاد کشاورزی از محل دپو کودها در داخل حیاط منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان بازرسی و موفق به کشف بیش از بیست تن کود شیمیایی تقلبی، با مارک شرکت پتروشیمی شیراز، شدند.

فرمانده انتظامی مرند افزود: تمامی این کود شیمیایی مکشوفه به یکی از انبارهای اداره جهاد کشاورزی انتقال و صاحب کالا و همچنین صاحب منزل محل نگهداری کودها نیز دستگیر شدند.

سارق سابقه دار خودرو در جلفا به دام پلیس افتاد

سرهنگ کاظم دهقانی گفت: مأموران گشت این فرماندهی در حین گشت زنی در محور اصلی شهرستان، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک که پس از توقف، و استعلام مشخص می شود خودروی مذکور چند روز قبل از یکی از شهرستان های همجوار سرقت شده است.

وی ادامه داد: پس از توقف خودرو راننده بلافاصله متواری شد که با سرعت عمل مأموران متهم به هویت (ح.ز) در یکی از محلات شهر شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی جلفا افزود: از سارق سابقه دار دستگیر شده همچنین یک فقره گواهینامه مسروقه کشف و در ادامه وی به 9 فقره سرقت منزل و داخل خودرو نیز اعتراف کرد.