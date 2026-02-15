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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

۳۵ وسیله نقلیه مسروقه در خمینی شهر کشف شد

۳۵ وسیله نقلیه مسروقه در خمینی شهر کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ۳۵ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه و تحویل آنها به مالباختگان توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر طی ۲۵ روز بهمن ماه سال جاری تعداد ۳۵ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه شناسایی و کشف شد.
وی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه از وسایل نقلیه مکشوفه خودرو، ۳ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه دوچرخه بودند افزود: در همین رابطه ۲ نفر سارق موتورسیکلت و ۵ نفر سارق خودرو نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه تمامی وسایل نقلیه مکشوفه به مالباختگان تحویل شدند خاطر نشان کرد: سارقان دستگیر شده نیز برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی به جرایم خود تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 6749638

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    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
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