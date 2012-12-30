ادامه تصویربرداری "پروانه" در رامسر/ پیوستن هدایت هاشمی به سریال سامان

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت هاشمی به تازگی به جمع بازیگران سریال "پروانه" اضافه شده و مقابل دوربین رفته است. گروه که پیش از این در تهران و محله‌های قدیمی شهر در حال تصویربرداری بودند، حدود 10 روز است که عازم شمال کشور شدند و در رامسر مشغول ادامه تصویربرداری هستند.

هدایت هاشمی نیز که آخرین بازیگری است که به جمع بازیگران سریال اضافه شده در رامسر به گروه پیوسته است.

در حال حاضر حدود 60 درصد از تصویربرداری انجام شده و همزمان کار در حال تدوین است. حدود 10 روز دیگر کار گروه در رامسر به پایان می‌رسد و برای ادامه تصویربرداری راهی تهران می‌شوند.

به گفته منصور سهراب پور تهیه کننده "پروانه" پخش این سریال از اوایل بهمن ماه آغاز می‌شود و قرار است در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای هر شب از شبکه سه روی آنتن برود.

قصه این سریال در اواخر دهه پنجاه می‌گذرد و داستان جوانی به نام امیر است که در این سال‌ها به دنبال گمشده خویش می‌گردد. او با گروهی مبارز همراه شده و زندگی پرحادثه‌ای را تجربه می‌کند.

حامد کمیلی، نیما رئیسی، مهدی سلوکی، قطب الدین صادقی، شهرام عبدلی، فرشید نوابی، سارا بهرامی، سپیده خداوردی و الهام چرخنده از بازیگران این سریال هستند.

مدیرتصویربرداری این سریال محمد افسری است، صدابرداری آن را محمد جواد مقدس بر عهده دارد، طراح گریم جلال الدین معیریان است، جانشین تولید عباس نصرالله، مدیر تدارکات مهدی کرمی، دستیار اول کارگردان امیر سلیمانی و برنامه ریز سید بهمن حسینی است. تدوین "پروانه" را رضا بهارانگیز برعهده گرفته و منشی صحنه آن آتوسا شاسیاه است.

جلیل سامان کارگردانی سریال تحسین شده "ارمغان تاریکی" را در کارنامه دارد. این سریال در دهه فجر سال 89 از شبکه سوم روی آنتن رفت و با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان روبرو شد. سامان همچنین فیلم سینمایی "وقت بودن" محصول شبکه چهارم سیما را نیز کارگردانی کرده است که با وجود دریافت جوایز بسیار، هنوز پروانه اکران عمومی به آن تعلق نگرفته است.