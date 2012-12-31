احمد غلامی در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن مهر ویلایی در شهر جدید هشتگرد، اظهار داشت: ویلاهای مسکن مهر در قطعات 240 مترمربعی و در سه طبقه طراحی شده که هر طبقه بطور متوسط 100 متر مربع است.

مدیرعامل شهرجدید هشتگرد با بیان اینکه در طبقات دو و سه این نوع از مسکن مهر تراس‌های 20 و 30 متری وجود دارد، گفت: آورده متقاضی برای کل دوره ساخت بین 30 تا 35 میلیون تومان است و تمامی آنها وام 25 میلیون تومانی مسکن مهر دارند.

وی با بیان اینکه متقاضیان شهر تهران هم می توانند مسکن مهر ویلایی را در شهر هشتگرد خریداری کنند، بیان کرد: شهرهای جدید به عنوان سرریز جمعیت کلان شهرها ساخته می شوند؛ بنابراین امکان خرید مسکن مهر ویلایی برای سایر شهرهای استان غیر از تهران وجود ندارد.

غلامی با بیان اینکه در مرحله اول ثبت نام مسکن مهر ویلایی‌شهر جدید هشتگرد 700 واحد مسکونی احداث می شود، گفت: این واحدها در مدت 14 تا 16 ماه به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی در خصوص شرایط متقاضیان مسکن مهر ویلایی هشتگرد، گفت: تمامی شرایط مانند دیگر واحدهای مسکن مهر است و حتما باید متقاضی واجد شرایط مسکن مهر باشد.

مدیرعامل شهر جدید هشتگرد تصریح کرد: یک مزیت دیگری که این طرح دارد اینست که زمین در اختیار مالک قرار می گیرد در واقع مسکن مهر ویلایی پروژه خودمالکی است.