نرخ ارز در بودجه 92 زیر 2000 تومان/ نرخ ارزهای مرکز مبادلات هم بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قاون اساسی در جمع خبرنگاران در مورد تعیین قیمت طلا و سکه براساس نرخ ارز مبادلاتی گفت: بانک مرکزی دغدغه دارد که قیمت طلا در داخل کشور به گونه ای نباشد که به دنبال آن سکه های طلا از کشور خارج شود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در ماههای اولیه سال برخی از سوء استفاده کنندگان، طلا و مصنوعات را جمع کرده و به اسم طلای زینتی از کشور خارج می کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نرخ ارز مبادلاتی گفت: نرخ ارزهای مرکز مبادلات ارزی هم بالاست؛ چه رسد به آن نرخی که در بازار موازی ارز قیمت گذاری می شود.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است، این در حالی است که نرخ‌های کنونی ارز تعادلی نیست و این امر به دلیل وجود حوزه های فشاری همچون حوزه سیاسی بر این بازار است.

به گفته وی، شکل گیری مرکز مبادلات ارزی برای تخصیص ارز به فعالان اقتصادی با هدف جلوگیری از سفته بازی بوده است تا از این طریق بتوانیم به ساز و کار تخصیص اطمینان بیشتری داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تخصیص ارز از طریق مرکز مبادلات باعث می شود تا ارز به افراد سودجو تعلق نگیرد، افزود: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی سبب می شود که فاصله قیمتها در بازار آزاد و بازار ارز کاهش می یابد.

وی، سیاست محوری و اساسی دولت در بازار ارز را توسعه مرکز مبادلات دانست و گفت: در این راستا، تامین ارز گروه های کالایی در دستور کار قرار گرفته است و برای رفع مشکلات هم تلاش می شود.

حسینی در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده اظهارداشت: هنوز نرخ ارز در بودجه 92 قطعی نشده است، اما براساس پیش بینی ها این نرخ در بودجه کمتر از 2هزار تومان است و نرخی که برای ارز در بودجه در نظر گرفته می شود، نرخ محاسباتی است.